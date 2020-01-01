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صحة غزة توضح أسباب تقليص الحجر الصحي الإلزامي للعائدين

الإثنين 28 سبتمبر 2020 03:26 م / بتوقيت القدس +2GMT
صحة غزة توضح أسباب تقليص الحجر الصحي الإلزامي للعائدين



غزة /سما/

 أوضح نائب مدير عام الرعاية الأولية في وزارة الصحة بغزة مجدي ضهير، أسباب تقليص مدة الحجر الالزامي للعائدين من السفر إلى أسبوع واحد.

وقال ظهير في تصريح صحفي له وزعته الوزارة، إلى أن هذا التغيير يعود إلى تغير الوضع الوبائي في قطاع غزة عن ما كان عليه سابقاً في القطاع.

وبين أن الزام الحجر للعائدين لمدة 21 يوماً وهو القرار المعمول به سابقاً، كان بهدف الحفاظ على المجتمع وتأخير وصول الفيروس إلى سكان القطاع وهو الأمر الذي نجحت به الوزارة، حيث أخرًت دخول الفيروس للقطاع لمدة 7 أشهر ما مكنها من تنفيذ خططها في متابعة بؤر انتشاره في محافظات القطاع، فور اكتشافها.

وأشار ضهير إلى أنه مع تسجيل الاصابات بفيروس كورونا داخل المجتمع المحلي في قطاع غزة، عملت الوزارة على تغيير سياستها وفقاً للوضع الوبائي الجديد وعلى ضوء ذلك اتخذت قرار تقليص فترة الحجر لمدة أسبوع واحد وإجراء فحص PCR في اليوم الخامس للعائد من السفر، على أن يلتزم المسافر الوافد بالحجر لمدة أسبوع آخر في المنزل.

ونوه نائب مدير الرعاية الأولية في صحة غزة، إلى أن حجر الوافدين لأسبوع واحد مع إجراء الفحص، أثبت نجاعته، في عدم رفع معدل الاصابات داخل المجتمع المحلي، في الدول التي تستقبل مسافرين واتبعت ذات الأسلوب.

#غزة #وزارة الصحة #فيروس كورونا #الحجر الالزامي للعائدين #الوضع الوبائي #كورونا في غزة #قطاع غزة

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