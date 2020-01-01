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هكذا أسقط سلاح الجو الاسرائيلي طائرة مسيرة لحماس مطلع العام

الإثنين 28 سبتمبر 2020 03:19 م / بتوقيت القدس +2GMT
هكذا أسقط سلاح الجو الاسرائيلي طائرة مسيرة لحماس مطلع العام



القدس المحتلة /سما/

نشر سلاح الجو الإسرائيلي فيديو يوثق فيه إسقاط طائرة مسيرة تابعة لحماس في شهر يناير مطلع العام الجاري.
 
وحسب صحيفة يديعوت أحرونوت كان وراء إسقاط الطائرة غير المأهولة التابعة لحماس طيارين شابين، الطيار الملازم أيالون والطيار الملازم يوفال. 
 
وأوضحت أن عملية الإسقاط كانت ضمن أول عملية جوية للطيارين، وتمت بنجاح بضربة دقيقة من المحاولة الأولى. 
 
وأشارت إلى أن الطيارين أنهيا تدريبهما في سلاح الجو في يناير الماضي، وانضما إلى السرب 69.
 
ولفتت إلى أن الطائرة المسيرة حلقت في أجواء شمال قطاع غزة ودخلت الأجواء الإسرائيلية ثم سارت باتجاه البحر غربا، فأقلعت طائرة للسرب 69 من قاعدة جوية قرب بئر السبع وأنهت الحدث خلال ربع ساعة فقط.
 
وقال الملازم يوفال: "لقد أجرينا اتصالاً أوليًا بالرادار حول مكان الطائرة بدون طيار، واقتربنا منها وقد رأيناها بالفعل بأم أعيننا، وأخبرتنا وحدة التحكم والسيطرة التابعة لسلاح الجو في مبنى الكيرياه بتل أبيب ببدء إسقاطها، لقد شاهدنا الانفجار في الهواء وبقينا في الفضاء لإعطاء علامة حول موقع التحطم أمام ساحل غزة".
 
وأضاف: "كانت مئات الأمتار تفصل بين طائرة حماس المسيرة والطائرة المقاتلة الإسرائيلية أثناء إطلاق الصاروخ عليها، ومرت بضع دقائق من لحظة التعرف الفعلي عليها بالعين إلى إطلاق الصاروخ الصغير نسبيا".



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