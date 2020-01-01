غزة: المطالبة بتنفيذ أحكام الإعدام بحق مرتكبي جرائم القتل

غزة / سما /

طالب التجمع العشائري لرجال الإصلاح والمخاتير والوجهاء في قطاع غزة، اليوم الاثنين، بتنفيذ أحكام الإعدام بحق القتلة ممن صدرت أحكام قضائية بحقهم من قبل المحاكم.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقد أمام المجلس التشريعي بغزة، تزامنًا مع تظاهرة كبيرة نظمتها عائلة الصراف أحمد زكي البشيتي الذي قتل على يد أحد الأشخاص في خانيونس جنوب قطاع غزة، للمطالبة بالقصاص منه.

وتوجه علاء العكلوك خلال المؤتمر الصحفي متحدثًا باسم التجمع، بالتعزية والمواساة لعائلات المغدورين في حوادث القتل، مؤكدًا تضامنهم معهم ووقوفهم إلى جانبهم.

وشجب التجمع جميع عمليات القتل والاعتداءات التي تمت، متقدمًا بالشكر للأجهزة الأمنية بغزة على جهودها في ضبط الحالة الأمنية وتدخلها لوقف المشاجرات.

ودعا العكلوك، إلى الضرب بيد من حديد لكل من تسول له نفسه العبث بحالة الاستقرار والسلم الأهلي والمجتمعي بغزة، مطالبًا كل الجهات الحكومية المختصة بضرورة الإسراع في تنفيذ العقوبات التي صدرت بحق مرتكبي الجرائم وخاصة القتل والتي لا يوقفها إلا القصاص من القتلة ليكونوا عبرة لمن تسول لهم العقول بارتكاب مثل هذه الجرائم. كما قال.

ودعا العائلات لوقف مساندة أي من أفرادها لارتكاب أي جريمة، داعيًا المواطنين للتكاتف والتكافل ورص الصفوف ومعالجة المشاكل بالحكمة عبر المؤسسات الرسمية والعشائرية.

وطالب قادة الفصائل بضرورة ضبط منتسبيها والتأكيد عليهم بعدم استعمال السلاح في أي مشاجرات تحصل مع العوائل الفلسطينية.