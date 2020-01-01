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تعرف على خطورة تناول الشاي على معدة فارغة

الإثنين 28 سبتمبر 2020 12:16 م / بتوقيت القدس +2GMT
تعرف على خطورة تناول الشاي على معدة فارغة



وكالات / سما /

قدمت الدكتورة سهام سوقية؛ خبيرة التغذية عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي الفيس بوك، معلومات عن أضرار تناول الشاي الأسود على معدة فارغة.

وأكدت خبيرة التغذية، أن تناول الصور على معدة فارغة يتسبب في تعرض الكبد للتلف والتسمم الكبدي، كما ان الافراط منه يسبب مجموعة من الاضرار، كالتالي:-

1-سوء امتصاص الحديد الموجود في الأغذية.

2- إرتفاع في ضغط الدم.

3- صبغ الأسنان باللون الأصفر.

4- قرحة في المعدة.

5- الإمساك في حال تعرض للغلي لمدة طويلة.

6- مشاكل للجهاز الهضمي.

ونصحت بتناول الشاي مرتين يوميا؛ بعد تناول الوجبة بساعتين.

#الشاي #الصحة #المعدة

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