حماس: مسار العمل المشترك والحوار الوطني الشامل خيار استراتيجي

غزة / سما /

أكدت حركة حماس، اليوم الإثنين، أن مسار العمل المشترك والحوار الوطني الشامل الذي مضت به من أجل ترتيب البيت الفلسطيني ومقاومة المحتل ومواجهة مخططاته هو خيار استراتيجي وقيمة عليا لن تتراجع عنه، وستبذل في سبيل تحقيق ذلك كل الوسع والزيادة.

جاء ذلك في بيان موسع في الذكرى العشرين لانتفاضة الأقصى، موجهةً التحية للشعب الفلسطيني الذي وقف بدماء شهدائه سدًا منيعًا في وجه مخططات الاحتلال.

وأهابت الحركة بأبناء الشعب الفلسطيني الاستمرار في شد الرحال إلى المسجد الأقصى والرباط فيه والدفاع عنه والتصدي لجنود الاحتلال المستوطنين وبكل قوة مهما كلف ذلك من ثمن.

وجددت الحركة تأكيدها على رفضها الكامل لما أقدم عليه البعض من تطبيع للعلاقات مع الاحتلال.

واستهجنت الحركة، موقف جامعة الدول العربية التي تراجعت وانحرفت عن مسارها ورفضت إدانة التطبيع مع الاحتلال، وفق نص بيانها.