  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

اشتية : رواتبكم ستدفع كاملة عندما تتوفر

الإثنين 28 سبتمبر 2020 11:58 ص / بتوقيت القدس +2GMT
اشتية : رواتبكم ستدفع كاملة عندما تتوفر



رام الله / سما /

قال رئيس الوزراء محمد اشتية خلال جلسة الحكومة اليوم الاثنين، رواتبكم سوف تدفع لكم كاملة عندما نحصل عليها دون أي ابتزاز سياسي من اسرائيل او من الولايات المتحدة، وانا على ثقة انا هذا اليوم ليس بعيد.

وأشاد اشتية بتفهم رجال الأمن والأطباء والعاملين في الصحة الذين لم ينقطعوا عن عملهم ولو ليوم واحد، وكذلك المعلمين الذين يدركون ما يمر بالوطن.
وحيا الموظفين وشعبنا على وقفتهم ودعم صمود الرئيس والقيادة معه في هذه المواجهة السياسية والصحية وانعكاساتها المالية.


وأشار: اسرائيل وامريكا تريد أن تهزمنا، لكي نستسلم، لكي نقبل مشروعهم، وسوف نصمد ولن نهزم ولن نستسلم.
وفيما يتعلق بالانتخابات التي تم الاتفاق عليها بين فتح وحمـاس وبقية الفصائل الفلسطينية، قال اشتية: إننا نباركها وهي البند الأول في رسالة التكليف من الرئيس للحكومة، وسوف نبذل كل الممكن لإنجاحها
وحول مواجهة وباء كورونا قال: فرض عين علينا جميعا. فقط مطلوب منكم لبس الكمامة والتباعد الاجتماعي. وهي الوسيلة الوحيدة الناجحة والناجعة حتى الآن لمقاومة انتشار المرض.
وقدم اشتية التعازي لعائلة الشوامرة في قرية دير العسل، التي فقدت أبناءها في حادث مأساوي. وعائلة الزعزوع ايضاً التي فقدت أبناءها في حادث مؤسف شهداء لقمة العيش في عرض البحر. وعائلة السلايمة في مدينة القدس.

الأكثر قراءة اليوم

وزارة المالية تكشف عن موعد وآلية صرف رواتب موظفي السلطة

"الطريق لواشنطن يمر دائما عبر تل أبيب".. صحيفة تكشف وجود مفاوضات سرية بين سوريا وإسرائيل

شاهد: الصحة بغزة تنشر الخارطة الوبائية لـ"كورونا" بالقطاع

الملكة رانيا تحتفل بميلاد ابنتيها.. تفاصيل عن حياة الأميرتين إيمان وسلمى

صحيفة تكشف قيمة المبلغ الذي طلبه السودان للتطبيع مع إسرائيل

إعلان حرب متبادل بين أذربيجان وأرمينيا

إسرائيل تسجل أعلى نسبة إصابات يومية بكورونا في العالم

الأخبار الرئيسية

شمالي : الأونروا تعاني من أزمة مالية خانقة وقد نضطر لدفع نصف الراتب

الانتفاضة الثانية .. الجزء الأول : ”عرفات بحث عن فرصة لإشعال النار”

الصحة بغزة: تسجيل 35 إصابة جديدة بفيروس كورونا وتعافي 145 حالة

بينيت يروي تحديات واجهها بوزارة الحرب .. ماذا قال عن غزة واغتيال أبو العطا ؟

الشيخ: الدعوة لحوار بين فتح وحماس ليس بمنطق التغييب ولكن لتسهيل الحوار الشامل لكل التنظيمات