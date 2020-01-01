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بقرار من المحكمة الرياضية "شباب رفح بطلًا لكأس غزة"

الإثنين 28 سبتمبر 2020 11:55 ص / بتوقيت القدس +2GMT
بقرار من المحكمة الرياضية "شباب رفح بطلًا لكأس غزة"



غزة / سما /

كشفت المحكمة الرياضية الفلسطينية, عن قرارها النهائي بخصوص أحداث الموقعة الختامية لبطولة كأس غزة التي جرت بين شباب رفح وغزة الرياضي في أواخر يونيو الماضي.

وأكدت المحكمة الرياضية, اعتماد تتويج فريق شباب رفح بطلا للمسابقة للمرة السابعة في تاريخه بهذه البطولة, بعد قبول طعنه على قرار لجنة الاستئناف.

وكان شباب رفح فائزا في النهائي على غزة الرياضي (3-0), قبل أن يعلن الأخير انسحابه عقب مرور 27 دقيقة, ما دفعه لتقديم طلب استئناف بخصوص الأجواء غير المناسبة التي كانت في الملعب.

وأعلنت لجنة الاستئناف وقتها, إعادة اللقاء كاملا, غير أن شباب رفح اتجه للمحكمة الرياضية للحصول على القرار النهائي.

وبعد إعلان المحكمة قرارها القاضي والمُلزم بحصول شباب رفح على اللقب, ينتهي الجدل الذي استمر حوالي "87 يوما".

#شباب رفح #غزة الرياضي

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