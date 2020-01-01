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أوباميانج يسرد تفاصيل اهتمام برشلونة بضمه

الإثنين 28 سبتمبر 2020 11:50 ص / بتوقيت القدس +2GMT
أوباميانج يسرد تفاصيل اهتمام برشلونة بضمه



وكالات / سما /

قال الجابوني بير إيمريك أوباميانج، مهاجم آرسنال، إنه تلقى عرضاً بالفعل من أجل الانضمام إلى برشلونة هذا الصيف، بالإضافة إلى عدة أندية أوروبية أخرى، لكنه فضل البقاء في النادي اللندني.

ووقع أوباميانج قبل أسابيع، على مستندات تجديد عقده مع أرسنال حتى صيف 2023، براتب أسبوعي يصل إلى 250 ألف جنيه استرليني.

وقال المهاجم الجابوني في تصريحات نقلتها شبكة (ESPN) العالمية: “توصلت بالعديد من العروض، لاسيما من برشلونة.. أرادوا التوقيع معي، لكن أولويتي كانت البقاء مع آرسنال”.

وأضاف: “لقد رفضت الانتقال إلى أي فريق آخر، بسبب ميكل أرتيتا الذي أقنعني بالبقاء، خصوصاً وأن فلسفته في اللعب، تتواءم مع أسلوبي. كما أن حب الجماهير لي دفعني للتجديد”.

وارتبط أوباميانج بالرحيل إلى إلى برشلونة، لخلافة لويس سواريز الذي كانت هناك تقارير صحفية تؤكد رغبة البارسا في التخلص منه هذا الصيف، وهو ما حدث فعلاً قبل أيام.

ويعتقد أوباميانج أن آرسنال بإمكانه الفوز على ليفربول مساء اليوم الاثنين، حيث قال: “سيكون من الرائع التنافس مع ليفربول، نحن جاهزون لخوض هذا التحدي، سنذهب بدون رعب، نريد إزعاجهم”.

#أوباميانج #برشلونة #آرسنال

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