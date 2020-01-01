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تسجيل 27 تاجرا ووكالتين تجاريتين و270 علامة تجارية الشهر الماضي

الإثنين 28 سبتمبر 2020 11:17 ص / بتوقيت القدس +2GMT
تسجيل 27 تاجرا ووكالتين تجاريتين و270 علامة تجارية الشهر الماضي



رام الله / سما /

سجلت وزارة الاقتصاد الوطني 27 تاجرا جديدا في السجل التجاري خلال شهر آب الماضي، شكلت الإناث 14.8% منهم.

ووفق التقرير الإحصائي، جاءت محافظة نابلس في المرتبة الأولى من حيث عدد التجار الجدد المسجلين في السجل التجاري بنسبة وصلت إلى 29.6%، تلتها محافظة الخليل بنسبة 22.2%، ثم رام الله والبيرة بنسبة 14.8% .

وسجلت الوزارة في الفترة ذاتها وكالتين تجاريتين، الأولى من سويسرا في مجال (عطور ومياه تجميل)، والثانية من تركيا في مجال( سيارات نقل وتركات خفيفة أو سيارات تجارية مفتوحة).

يشار الى أن الوزارة سجلت خلال الجائحة الصحية الراهنة الممتدة منذ آذار ولغاية آب الماضي، 780 تاجراً جديدا، في حين سجلت في ذات الفترة2491 تاجرا، ويعود الانخفاض الى تداعيات الجائحة الصحية على مختلف اقتصاديات البلدان، التي تراجع بموجبها كافة المؤشرات الاقتصادية.

وبخصوص حقوق الملكية الفكرية، تم إيداع 172 علامة تجارية لدى الوزارة من أجل تسجيلها خلال شهر آب وتسجيل 270 علامة تجارية جديدة، كما تم تجديد 197 علامة تجارية بعد مرور أكثر من سبع سنوات على تسجيلها، وعلى صعيد آخر تم إيداع  رسم صناعي واحد، وتم ايداع رسم صناعي واحد.

#وزارة الاقتصاد

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