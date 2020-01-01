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أبرز عناوين الصحف الفلسطينية

الإثنين 28 سبتمبر 2020 09:32 ص / بتوقيت القدس +2GMT
أبرز عناوين الصحف الفلسطينية



رام الله / سما /

تصدرت كلمة الرئيس محمود عباس، في الذكرى الـ75 لإنشاء الأمم المتحدة، وتطورات الحوار الوطني، وتطورات جائحة "كورونا"، عناوين الصفحات الأولى في الصحف المحلية، الصادرة اليوم الاثنين.

وفيما يلي أبرز العناوين:

الحياة الجديدة:

- الرئيس بذكرى إنشاء الأمم المتحدة: قضية فلسطين تبقى الامتحان الأكبر للمنظومة الدولية ومصداقيتها.

- لا نطلب أكثر ولن نقبل بأقل مما أقرت المنظومة الدولية حقا أصيلا للشعوب.

-الرجوب: الرئيس يترأس اجتماعا في الأيام القادمة لمناقشة تطورات الحوار الوطني.

- 9 وفيات و620 إصابة جديدة بكورونا ونقص حاد في مواد الفحص.

-حزب الأمة السوداني: إسرائيل ليست دولة طبيعية بل شاذة.

-العاهل الأردني يحل مجلس النواب تمهيدا لانتخابات تشريعية في تشرين الثاني.

-فتح معبر رفح استثنائيا في الاتجاهين ثلاثة أيام.

- إسرائيل تسجل أعلى إصابات يومية بكورونا في العالم.

الأيام:

- الرئيس: قضية فلسطين تبقى الامتحان الأكبر للمنظومة الدولية ومصداقيتها.

-الرجوب: الرئيس سيترأس اجتماعا في الأيام القادمة القريبة لمناقشة تطورات الحوار الوطني.

-الشعبية تطالب بتجديد إطار ومرجعية الانتخابات.

- "كورونا": 9 وفيات و620 إصابة جديد منها 170 بالقدس و119 في الخليل.

- "الأنروا": ارتفاع الإصابات بـ"كورونا" بين اللاجئين الفلسطينيين في لبنان.

- كورونا في العالم: الوفيات تتخطى المليون حالة والإصابات 33.2 مليون.

- ماكرون يحمل بشدة على ساسة لبنان ويمنحهم "فرصة أخيرة" لتشكيل الحكومة.

-نذر حرب وشيكة بين أذربيجان وأرمينيا . دعوت دولية للتهدئة، وتركيا تلوح بالتدخل.

- فتح معبر رفح أمام العالقين والمئات يعبرون الحدود من وإلى القطاع.

- مستوطنون يقتحمون باحات الأقصى والاحتلال يوقف تنفيذ خط مياه في الأغوار.

- إصابة 14 شخصا بالرصاص خلال شجار عائلي في "الزعيم".

القدس:

-الرئيس في ذكرى إنشاء الأمم المتحدة: قضية فلسطين تبقى الامتحان الأكبر للمنظومة الدولية.

-ألم يحن الوقت لإنهاء خرق إسرائيل للقانون ومساءلتها عن جرائمها؟.

-افتتاح مركز تقنية 3D لتشجيع الاقتحامات ونشر الرؤية الإسرائيلية حول القدس والأقصى.

-عقدان على الانتفاضة الفلسطينية الثانية والمستقبل موحش لجيل كبر في أعقابها.

- غزة تودع شهيدي لقمة العيش الشقيقين محمود وحسن الزعزوع.

- اشتية يشيد بجهود الشرطة في مكافحة كورونا.

#الصحف الفلسطينية

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