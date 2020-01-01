تصدرت كلمة الرئيس محمود عباس، في الذكرى الـ75 لإنشاء الأمم المتحدة، وتطورات الحوار الوطني، وتطورات جائحة "كورونا"، عناوين الصفحات الأولى في الصحف المحلية، الصادرة اليوم الاثنين.
وفيما يلي أبرز العناوين:
الحياة الجديدة:
- الرئيس بذكرى إنشاء الأمم المتحدة: قضية فلسطين تبقى الامتحان الأكبر للمنظومة الدولية ومصداقيتها.
- لا نطلب أكثر ولن نقبل بأقل مما أقرت المنظومة الدولية حقا أصيلا للشعوب.
-الرجوب: الرئيس يترأس اجتماعا في الأيام القادمة لمناقشة تطورات الحوار الوطني.
- 9 وفيات و620 إصابة جديدة بكورونا ونقص حاد في مواد الفحص.
-حزب الأمة السوداني: إسرائيل ليست دولة طبيعية بل شاذة.
-العاهل الأردني يحل مجلس النواب تمهيدا لانتخابات تشريعية في تشرين الثاني.
-فتح معبر رفح استثنائيا في الاتجاهين ثلاثة أيام.
- إسرائيل تسجل أعلى إصابات يومية بكورونا في العالم.
الأيام:
- الرئيس: قضية فلسطين تبقى الامتحان الأكبر للمنظومة الدولية ومصداقيتها.
-الرجوب: الرئيس سيترأس اجتماعا في الأيام القادمة القريبة لمناقشة تطورات الحوار الوطني.
-الشعبية تطالب بتجديد إطار ومرجعية الانتخابات.
- "كورونا": 9 وفيات و620 إصابة جديد منها 170 بالقدس و119 في الخليل.
- "الأنروا": ارتفاع الإصابات بـ"كورونا" بين اللاجئين الفلسطينيين في لبنان.
- كورونا في العالم: الوفيات تتخطى المليون حالة والإصابات 33.2 مليون.
- ماكرون يحمل بشدة على ساسة لبنان ويمنحهم "فرصة أخيرة" لتشكيل الحكومة.
-نذر حرب وشيكة بين أذربيجان وأرمينيا . دعوت دولية للتهدئة، وتركيا تلوح بالتدخل.
- فتح معبر رفح أمام العالقين والمئات يعبرون الحدود من وإلى القطاع.
- مستوطنون يقتحمون باحات الأقصى والاحتلال يوقف تنفيذ خط مياه في الأغوار.
- إصابة 14 شخصا بالرصاص خلال شجار عائلي في "الزعيم".
القدس:
-الرئيس في ذكرى إنشاء الأمم المتحدة: قضية فلسطين تبقى الامتحان الأكبر للمنظومة الدولية.
-ألم يحن الوقت لإنهاء خرق إسرائيل للقانون ومساءلتها عن جرائمها؟.
-افتتاح مركز تقنية 3D لتشجيع الاقتحامات ونشر الرؤية الإسرائيلية حول القدس والأقصى.
-عقدان على الانتفاضة الفلسطينية الثانية والمستقبل موحش لجيل كبر في أعقابها.
- غزة تودع شهيدي لقمة العيش الشقيقين محمود وحسن الزعزوع.
- اشتية يشيد بجهود الشرطة في مكافحة كورونا.