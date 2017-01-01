ارتفاع الإصابات بكورونا بين اللاجئين الفلسطينيين في لبنان

رام الله / سما /

أعلنت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" في لبنان في بيان الأحد، عن ارتفاع الإصابات بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) إلى 942 إصابة بين اللاجئين مع 330 حالة نشطة مع تسجيل 23 حالة وفاة.

وكانت الأرقام الإجمالية للمصابين في أوساط اللاجئين الفلسطينيين حتى 19 آب الماضي، كانت بلغت بحسب الوكالة 242 حالة منذ ظهور المرض في البلاد قبل قرابة 7 أشهر.

وأكدت "أونروا" أنها تتابع الحالات الجديدة "وتتخذ جميع الإجراءات اللازمة بالتنسيق مع وزارة الصحة اللبنانية واللجان الشعبية في المخيمات الفلسطينية وجميع شركائها".

وقالت الوكالة: إنها تغطي تكاليف جميع الحالات المثبت إصابتها والتي تتطلب العلاج في المستشفى، مشيرة إلى أنها "تستقبل لاجئي فلسطين في مركز عزل تابع لـ "أونروا" في جبل لبنان في حال لم تكن هناك إمكانية لعزل أنفسهم في المنزل".

وبالنسبة للاستشفاء أشارت الوكالة إلى "أن القدرة الاستيعابية للمستشفيات في لبنان شارفت على بلوغ الحد الأقصى، خصوصاً بالنسبة إلى توافر الأسرة في وحدات العناية المركزة لمعالجة مرضى (كوفيد-19)".

وأكدت "أونروا" أنها "ملتزمة بإجراء فحوص (بي سي آر) بالتعاون مع وزارة الصحة اللبنانية والشركاء وأنها ستجري بالتعاون مع "مستشفى الهمشري" التابع لـ "الهلال الأحمر الفلسطيني" الفحوصات للمخالطين المباشرين للمصابين في الحالات الكثيرة المسجلة في مخيمي البداوي وبر الياس بشمال وشرق البلاد.

وجددت "أونروا" دعوتها "لجميع لاجئي فلسطين بالالتزام التام باتخاذ الإجراءات الوقائية بوصفها الطريقة الأكثر فعالية لمنع انتشار الفيروس.

وكانت أول إصابة بين اللاجئين الفلسطينيين في لبنان بمرض (كوفيد-19) سجلت في المخيمات في شهر إبريل نيسان الماضي، وتكفلت "أونروا" بمعالجتها بوصفها معنية بمساعدة وحماية للاجئين الفلسطينيين في لبنان وسوريا والأردن والضفة الغربية وقطاع غزة.

ويعيش نحو 174 ألف لاجئ فلسطيني في 12 مخيماً و156 تجمعاً في مختلف مناطق لبنان بحسب إحصاء رسمي لبناني/فلسطيني أجري في عام 2017.

وكان لبنان قد سجل اليوم، بحسب بيان وزارة الصحة 1012 إصابة في حصيلة الإصابات اليومية بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19).

وقالت الوزارة: إن من بين الإصابات الجديدة المسجلة اليوم، 22 حالة لأشخاص قادمين من الخارج.

وأضافت، إن إجمالي الإصابات المسجلة بكورونا ارتفع خلال الـ 24 ساعة الماضية إلى 36240 حالة.

كذلك أشارت الوزارة إلى تسجيل 655 حالة شفاء جديدة، مما يرفع الإجمالي إلى 16089 حالة.

وسجل بيان الوزارة 7 حالات وفاة جديدة، مما رفع حصيلة الوفيات إلى 347 حالة منذ تسجيل أول إصابة في البلاد في 21 فبراير شباط الماضي.

وكان لبنان أعلن منذ شهر آذار الماضي، حالة التعبئة العامة الصحية ومددها حتى نهاية العام، لمنع تفشي (كوفيد-19) مع مجموعة من الإجراءات والتدابير الوقائية، ومنع التجول ما بين الأولى فجراً مساء والخامسة صباحاً.