القدس: وفاتان و85 إصابة بكورونا وارتفاع كبير في أعداد المتعافين

أعلن الدكتور علي الجبريني، عضو وحدة مكافحة كورونا القدس، تسجيل حالتي وفاة اليوم في المدينة جراء الإصابة بفيروس كورونا ليرتفع عدد الوفيات منذ بداية انتشار الجائحة إلى 62 حالة.
وأضاف الطبيب المقدسي أن عدد الإصابات بلغ اليوم 85 إصابة، وعزا انخفاض عدد الإصابات إلى قلة عدد الفحوصات، مشيراً إلى انخفاض إجمالي عدد الإصابات النشطة إلى 1354 إصابة، وذلك بسبب تعافي 388 حالة في الأيام الأخيرة، علماً أنّ عدد المتعافين الإجمالي اقترب من ثمانية آلاف.
وحول صورةٍ لمجمل المعطيات، قال الجبريني: إن عدد الإصابات الإجمالي منذ شهر آذار حتى تاريخ اليوم اقترب من عشرة آلاف إصابة، ويبلغ حالياً 9520 إصابة.
وتطرق الجبريني إلى توزيع المصابين قائلا ً إنه من بين 1354 إصابة نشطة ما زالت هناك 64 حالة تعالج في المستشفيات وموزعة على المستشفى الفرنساوي (20) والمقاصد (9) والمطلع (2) و33 ما بين "شعاريه تصيدق" وهداسا عين كارم، إضافة إلى 58 إصابة محجورة في الفنادق.
وقال الجبريني: إن هناك حالات خطيرة ما زالت تعالج في المستشفيات، متمنياً على المواطنين المقدسيين اتباع الإجراءات الصحية بارتداء الكمامة، ومواصلة التعقيم، والحرص على التباعد الاجتماعي.
وأشار الطبيب المقدسي إلى أن نقطة الفحص في مخيم شعفاط تستقبل المواطنين غداً الاثنين لليوم الثاني على التوالي من العاشرة صباحاً حتى الثانية من بعد الظهر، آملاً السلامة للجميع.