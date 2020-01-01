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القدس: وفاتان و85 إصابة بكورونا وارتفاع كبير في أعداد المتعافين

الأحد 27 سبتمبر 2020 10:27 م / بتوقيت القدس +2GMT
القدس: وفاتان و85 إصابة بكورونا وارتفاع كبير في أعداد المتعافين



القدس المحتلة /سما/

 أعلن الدكتور علي الجبريني، عضو وحدة مكافحة كورونا القدس، تسجيل حالتي وفاة اليوم في المدينة جراء الإصابة بفيروس كورونا ليرتفع عدد الوفيات منذ بداية انتشار الجائحة إلى 62 حالة.

وأضاف الطبيب المقدسي أن عدد الإصابات بلغ اليوم 85 إصابة، وعزا انخفاض عدد الإصابات إلى قلة عدد الفحوصات، مشيراً إلى انخفاض إجمالي عدد الإصابات النشطة إلى 1354 إصابة، وذلك بسبب تعافي 388 حالة في الأيام الأخيرة، علماً أنّ عدد المتعافين الإجمالي اقترب من ثمانية آلاف.

وحول صورةٍ لمجمل المعطيات، قال الجبريني: إن عدد الإصابات الإجمالي منذ شهر آذار حتى تاريخ اليوم اقترب من عشرة آلاف إصابة، ويبلغ حالياً 9520 إصابة.

وتطرق الجبريني إلى توزيع المصابين قائلا ً إنه من بين 1354 إصابة نشطة ما زالت هناك 64 حالة تعالج في المستشفيات وموزعة على المستشفى الفرنساوي (20) والمقاصد (9) والمطلع (2) و33 ما بين "شعاريه تصيدق" وهداسا عين كارم، إضافة إلى 58 إصابة محجورة في الفنادق.

وقال الجبريني: إن هناك حالات خطيرة ما زالت تعالج في المستشفيات، متمنياً على المواطنين المقدسيين اتباع الإجراءات الصحية بارتداء الكمامة، ومواصلة التعقيم، والحرص على التباعد الاجتماعي.

وأشار الطبيب المقدسي إلى أن نقطة الفحص في مخيم شعفاط تستقبل المواطنين غداً الاثنين لليوم الثاني على التوالي من العاشرة صباحاً حتى الثانية من بعد الظهر، آملاً السلامة للجميع.

#القدس #فيروس كورونا

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