عطاري يشارك في احتفالية يوم الزراعة العربي

رام الله /سما/

شارك وزير الزراعة رياض العطاري، اليوم الأحد، بيوم الزراعة العربي الذي جاء هذا العام تحت شعار (تحقيق ازدهار الريف العربي ضرورة للأمن الغذائي في المنطقة العربية في ظل جائحة كورونا).

وأكد العطاري والذي يرأس المجلس التنفيذي الثالث عشر للمنظمة للفترة ما بين 2018-2020، ضرورة تعزيز العمل العربي المشترك للنهوض بالزراعة العربية وواقع الزراعة والأمن الغذائي الفلسطيني في ظل كورونا واجراءات الاحتلال التعسفية في السيطرة على الموارد الزراعية وتمسك المزارع الفلسطيني بأرضه وموارده.

وقال: هذا اليوم "يوم الزراعة العربي" يحمل أهم دلالة وهو وحدة الارض العربية ووحدة الجهد الذي يحمله المزارعون العرب لحماية الأرض، هذه المناسبة بالنسبة لنا منصة لتعزيز الجهد المشترك لتنمية القطاع الزراعي أهم مساحة في تعزيز الامن الغذائي الذي يعد واحدا من التحديات الماثلة أمامنا وأمام العالم لا سيما في ظل الظروف الاستثنائية التي فرضتها جائحة كورونا".

وتمنى وزير الزراعة أن تكون هذه الاحتفالية على أرض فلسطين لرؤية المشهد الحقيقي للقطاع الزراعي الفلسطيني الذي يواصل تقدمه ويشق طريقه في ايصال منتجاته المتميزة لأكثر من 100 سوق عالمي، رغم ما يتعرض له هذا القطاع من ممارسات من الاحتلال الاسرائيلي تصل الى حد الجريمة بحق الأرض وبحق الشعب الفلسطيني وفي المقدمة منه المزارع الذي تصادر أرضه ويمنع من الوصول اليها.

وكان شارك في الاحتفالية التي نظمت عبر تقنية "زووم "عدد من وزراء الزراعة العرب، ومدير عام المنظمة العربية للتنمية الزراعية، وتخلل الاحتفالية توزيع جوائز المنظمة في مجال البحوث الزراعية والسمكية والامن الغذائي.