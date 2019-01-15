الاحتلال يحكم الأسير سامر عويس بالسجن لـ 5 سنوات

جنين /سما/

حكمت المحكمة العسكرية في سالم، اليوم الأحد، على الأسير سامر عبد الكريم عويس 17 عاماً من مخيم جنين، بالسجن الفعلي لمدة 5 سنوات.

وكانت قوات الاحتلال اعتقلت سامر في 15-4- 2019 وتعرض للتحقيق وسط ظروف عزل وتعذيب لمدة شهرين في زنازين بيتح تكفا، ومنذ اعتقاله رفضت جمعه مع والده الأسير عبد الكريم عويس الذي تعرض للمطاردة وعدة محاولات اغتيال مع شقيقه الأسير حسان.

وكان الاحتلال اعتقل الابن الثاني للأسير عبد الكريم الشاب راتب عويس بتاريخ 15/1/2019، الذي التقى وعانق والده لاول مرة منذ ولادته في سجن "جلبوع "، وتحرر بتاريخ 14/7/2020 ، بعد قضاء محكوميته البالغة عام ونصف .