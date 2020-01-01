السفير عبد الهادي يستقبل ممثلة مبعوث الأمم المتحدة إلى سوريا

دمشق /سما/

استقبل مدير عام الدائرة السياسية لمنظمة التحرير الفلسطينية، السفير أنور عبد الهادي، اليوم الأحد، السيدة ماريان غاسر، ممثلة المبعوث الأممي إلى سورية غير بيدرسون، في مقر الدائرة السياسية بدمشق.

وفي بداية اللقاء وضع السفير عبد الهادي السيدة غاسر بصورة المرحلة الدقيقة التي تمر بها القضية الفلسطينية، حيث أكد عبد الهادي على أن الشعب الفلسطيني بكل أطيافه والقيادة الفلسطينية الممثلة بالرئيس محمود عباس، رئيس دولة فلسطين، لن تتخلى عن الثوابت الوطنية وقرارات الشرعية الدولية التي تنص على إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على خط الرابع من حزيران لعام 1967 والقدس الشرقية عاصمة لها.

ووضع عبد الهادي السيدة غاسر، بصورة كلمة الرئيس محمود عباس التي القاها أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة بدورتها الـ75 والتي دعا من خلالها الأمين العام للأمم المتحدة بالبدء وبالتعاون مع الرباعية الدولية ومجلس الأمن في ترتيبات عقد مؤتمر دولي كامل الصلاحيات، بمشاركة الأطراف المعنية كافة ابتداء من مطلع العام القادم، بهدف الانخراط في عملية سلام حقيقية على أساس القانون الدولي والشرعية الدولية والمرجعيات المحددة.

وجدد عبد الهادي الموقف الفلسطيني الثابت من الأزمة السورية بدعم الحل السياسي والحفاظ على وحدة سوريا وعدم التدخل الخارجي بشؤونها، وضرورة فك الحصار عنها، لأنه غير شرعي ويضر بكافة شرائح المجتمع السوري.

وأشار إلى دعم اللجنة الدستورية بقيادة سورية وعدم التدخل بشؤونها من أي طرف خارجي لأنها حق فقط للسوريين