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"وولرد ميتر": عدد الوفيات حول العالم بسبب فيروس كورونا يتجاوز المليون حالة

الأحد 27 سبتمبر 2020 08:20 م / بتوقيت القدس +2GMT
"وولرد ميتر": عدد الوفيات حول العالم بسبب فيروس كورونا يتجاوز المليون حالة



سما /وكالات/

أعلن موقع "وولرد ميتر" المتخصص بمتابعة مستجدات جائحة كورونا، الأحد، أن عدد الوفيات حول العالم بسبب الفيروس تجاوز المليون حالة، فيما سجل أكثر من 33 مليون إصابة مؤكدة بكورونا.

وأشار الموقع، إلى أنه "سجلت في العالم 33 مليون حالة إصابة بـ(كوفيد – 19)، وأن هناك 7.6 منها نشطة، وأن أعداد الوفيات تجاوز المليون حالة". وفق روسيا اليوم

وأضاف: "تم تسجيل أكثر من 24 مليون حالة تعافي من المرض".

وأكد الموقع، على أن "معظم الوفيات في الولايات المتحدة، إذ سجلت أكثر من 204 آلاف حالة وفاة هناك، تليها البرازيل والهند والمكسيك، فيما جاءت بريطانيا بالمركز الخامس".

#فيروس كورونا

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