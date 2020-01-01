إعلان حرب متبادل بين أذربيجان وأرمينيا

سما /وكالات/

اعلنت أذربيجان، اليوم الأحد، الأحكام العرفية في البلاد إضافة إلى حظر التجول في العاصمة باكو ومدن أخرى عدة، بعد تصاعد العنف مجددا بين الانفصاليين الأرمنيين في منطقة ناغورني "قره باغ" والقوات الأذربيجانية.

وصرح المتحدث باسم الرئاسة الأذربيجانية، حكمت حاجييف، للصحافيين أنّ "الأحكام العرفية ستسري اعتبارا من منتصف الليل إضافة الى حظر للتجول من الساعة 21:00 حتى الساعة 6:00" في باكو ومدن أخرى والمناطق القريبة من خط الجبهة في قره باغ.

هذا وأعلنت الحكومة الأرمينية، حالة الحرب والتعبئة العامة بسبب الاشتباكات الدائرة في إقليم "قره باغ" الأذربيجاني. وقال رئيس الوزراء الأرميني، نيكول باشينيان، في بيان، إن أذربيجان هي التي بدأت بالهجوم في "قره باغ"، مشيرًا إلى تسارع التطورات في المنطقة.

وأضاف أن الحكومة أعلنت حالة الحرب والتعبئة العامة بسبب مستجدات الأوضاع في "قره باغ"، لافتًا إلى اجتماع مجلس الأمن الأرميني لمناقشة الوضع.

واتهم رئيس الوزراء الأرميني أذربيجان بـ"إعلان الحرب" على شعبه مع تجدد المواجهات العنيفة وقال باشينيان في خطاب متلّفز إنّ "النظام السلطوّي (في اذربيجان) أعلن مجددا الحرب على الشعب الأرميني"، وتابع "نحن على شفا حرب واسعة النطاق في جنوب القوقاز قد يكون لها تداعيات لا يمكن توقعها".

في سياق متواصل، أعلن الناطق باسم وزارة الدفاع الأرمينية، شوشمان ستابانيان، إسقاط قوات بلاده 4 مروحيات، و15 طائرة مسيرة، إلى جانب تدمير 10 دبابات ومدرعات تابعة للجيش الأذربيجاني، على جبهة "قره باغ".

وقتل ما لا يقل عن 16 انفصاليا أرمينيا وأصيب أكثر من مئة، خلال مواجهات مع الجيش الأذربيجاني في ناغورني قره باغ المتنازع عليها، وفق ما أفادت السلطات الانفصالية. وقال وزير الدفاع في قره باغ التي تحظى بدعم الحكومة الأرمينية، "بحسب معلومات أولية، قتل 16 جنديا وأصيب أكثر من مئة" في المواجهات.

وفي وقت سابق، اليوم، أعلنت أذربيجان أن قواتها دخلت ست قرى خاضعة لسيطرة الأرمينيين خلال المواجهات العنيفة التي اندلعت عند خط التماس بين الطرفين في منطقة ناغورني قره باغ.

وقال متحدث باسم وزراة الدفاع: "حررنا ست قرى، خمس في منطقة فيزولي وواحدة في جبرايل". ونفت أرمينيا "مزاعم أذربيجان"، وفق وكالة إنترفاكس الروسية.

وقالت متحدثة باسم وزارة الدفاع الأرمينية إن "إعلان وزارة الدفاع الأذربيجانية المتعلق باحتلال ست قرى لا يتوافق مع الواقع. هذه المعلومات مستفزة".

وتتبادل يريفان وباكو الاتهام بشن معارك ضارية، اندلعت الأحد للسيطرة على ناغورني قره باغ، وهي منطقة انفصالية تقع في أذربيجان وتخضع لسيطرة أرمينيا منذ أوائل التسعينيات.

ولم يكشف أي من الطرفين أي حصيلة مفصلة، لكنهما أبلغا عن سقوط ضحايا من العسكريين والمدنيين.