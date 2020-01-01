مصرع فتاة بحادث دعس في نابلس

نابلس /سما/

لقيت فتاه تبلغ من العمر (18 عاما) من بلدة جيوس شمال شرق قلقيلية، اليوم الأحد، مصرعها أثر حادث دعس، قرب الحرم الجديد لجامعة النجاح الوطنية غرب نابلس.

وذكر الناطق الاعلامي باسم الشرطة العقيد لؤي ارزيقات، أن غرفة عمليات شرطة المحافظة تلقت بلاغاً حول وقوع حادث دعس لفتاه قرب جامعة النجاح الحرم الجديد، ونقلت على إثره للمستشفى العربي التخصصي لتلقي العلاج، ووصفت حالتها الصحية بالخطرة، وأعلن الأطباء عن وفاتها لاحقا.

وأكد ان الشرطة فتحت تحقيقاً للوقوف على ملابسات الحادث وتم توقيف السائق لحين عرضه على النيابة العامة أصولاً.