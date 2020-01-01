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السلطات المصرية تفرج عن ثلاثة مواطنين من غزة

الأحد 27 سبتمبر 2020 07:14 م / بتوقيت القدس +2GMT
السلطات المصرية تفرج عن ثلاثة مواطنين من غزة



غزة /سما/

أفرجت السلطات المصرية عصر اليوم عن صيادين اثنين وطالب من قطاع غزة بعد اعتقال لفترات متفاوتة.

وأشارت دائرة الإعلام بمعبر رفح إلى أن السلطات المصرية أفرجت عن الصياد رأفت أحمد إبراهيم قنن، والصياد طارق عوض محمد قنن، بعد اعتقال أكثر من 7 أشهر خلال عملهما في الصيد قرب الحدود مع مصر، فيما أفرجت عن الطالب محمد أحمد العقاد بعد اعتقال دام أكثر من عام، حيث كان يدرس الطب وتم اعتقاله من وسط القاهرة.

ونقل المواطنون الثلاثة إلى مراكز الحجر الصحي وفق الإجراءات الاحترازية بسبب انتشار وباء كورونا، حيث سيمضون سبعة أيام في الحجر.

#السلطات المصرية #قطاع غزة

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