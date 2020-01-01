التشيك تنوي شراء أنظمة دفاعية جوية إسرائيلية بملايين الدولارات

القدس المحتلة /سما/

أبلغت وزارة الدفاع التشيكية نهاية الأسبوع وزارة الجيش الإسرائيلية قرارها تجهيز جيشها بأنظمة دفاعية جوية طورتها شركة "رفائيل" العسكرية الإسرائيلية، ومن المتوقع أن تصل تكلفة الصفقة مئات ملايين الدولارات.



وقال وزير الجيش الإسرائيلي، بيني غانتس: "نشكر الحكومة التشيكية على الشراكة وعلى القرار باستخدام الأجهزة الإسرائيلية لحماية أجواء البلاد. هذه خطوة هامة نحو تقوية العلاقات بين البلدين".



وسمحت الحكومة التشيكية بإجراء مفاوضات لشراء 5 بطاريات "سبايدر" إسرائيلية في إطار الاتفاق بين الوزارتين.