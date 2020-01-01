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مجدلاني :الشباب هم مستقبل دولة فلسطين وعنوان المرحلة القادمة

الأحد 27 سبتمبر 2020 06:02 م / بتوقيت القدس +2GMT
مجدلاني :الشباب هم مستقبل دولة فلسطين وعنوان المرحلة القادمة



رام الله /سما/

قال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، الأمين العام لجبهة النضال الشعبي، أحمد مجدلاني، إن المشاركة الشبابية في الانتخابات امر هام، ونحرص على مشاركتهم الفعلية سواء بالاقتراع أو الترشح.

وتابع مجدلاني خلال ندوة نظمتها المؤسسة الفلسطينية للتمكين والتنمية المحلية REFORM، اليوم الأحد، في قاعة اتحاد شباب النضال الفلسطيني بعنوان  "تعزيز مشاركة الشباب في الانتخابات"، بمشاركة عضو اللجنة المركزية لحركة "فتح" دلال سلامة، أن النظام السياسي الفلسطيني بحاجة لتجديد الشرعية عبر صناديق الاقتراع ، وعلى قاعدة التمثيل النسبي الكامل.

وتابع: "نريد أن تكون العملية الديمقراطية أداة كفاحية لمواجهة الاحتلال، ومن أجل تجديد النظام السياسي لا بد من فتح المجال للدماء الشابة".

بدورها، أكدت سلامة دعم حركة فتح لمشاركة الشباب في الترشح للانتخابات ورفد النظام السياسي الفلسطيني بالدماء الشابة القادرة على احداث التغيير، والمطلوب هو تمثيل ومشاركة فاعلة للشباب.

#احمد مجدلاني #الانتخابات الفلسطينية #الشباب الفلسطيني

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