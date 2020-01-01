العليا لاستعادة حقوق الموظفين تنظم وقفة احتجاجا على عدم تنفيذ إلغاء التقاعد المالى

غزة /سما/

نظمت اللجنه العليا للحملة الوطنية لاستعادة حقوق الموظفين بالمحافظات الجنوبيه اليوم وقفة احتجاجية فى جميع مستشفيات المحافظات الجنوبية بشكل عام وذلك احتجاجا على عدم تنفيذ إلغاء التقاعد المالى .

ورفع المعتصمون الذين يتقاضون راتبا تقاعديا اللافتات التي تطالب الحكومة الفلسطينية برفع الظلم عن المتقاعدين وإعادة حقوقهم كما كانت سابقا

. وناشد منظمو الاعتصام من أطباء ومعلمين وأساتذة جامعات ومهندسين وفنيين السيد الرئيس محمود عباس والسيد رئيس الوزراء محمد اشتية بضرورة إلغاء هذا القرار الجائر والمجحف بحق موظفين وموظفات قضوا جل أعمارهم فى خدمة المشروع الوطنى الفلسطينى وأبناء شعبهم

وبدوره ألقى د. بسام سعيد عضو اللجنة الوطنية العليا للدفاع عن حقوق الموظفين المتقاعدين ماليا فى المحافظات الجنوبية كلمة في الاعتصام في ساحة مستشفى شهداء الأقصى بدير البلح قال فيها :"من وسط جموع المعتصمين، ومن خلال معاناةٍ تتفاقمُ، وجُرحٍ يتّسع، وحقٍّ مغبونٍـ ومَظْلَمةٍ مُعلَّقةٍ نطالب سيادتكم المعالجةَ الفوريةَ والعاجلة بتنفيذ قراركم بإلغاء التقاعدِ الماليِّ والمبكرِ الذي امتهن كرامة الموظف وحرمه من أبسط حقوقه حيث شمل هذا القرار غير القانوني ثلَّةً ونخبة من فئات وشرائح الوظيفة العمومية (الشق المدني) بالمحافظات الجنوبية. "

و اضاف قائلا :"عندما نتكلم عن وزارة الصحة فإنّا نتكلم عن أطبّاءَ وكبارِ الأطباءِ وممرِّضين وفنيينَ وإداريينَ، كيف لا ونحن نتكلمُ عن الجيشِ الأبيض الذي ترفع لهُ القبعاتُ، وهم يتقدمون الصفوف للدفاع عن أبناء شعبهم في ظل جائحة كورونا. "

واسترسل قائلا :"وعندما نتكلم عن التعليم العالي فإنّا نتكلم عن أساتذةِ جامعاتٍ وكليَّاتٍ وإداريين أكْفاءَ. وعندما نتكلم عن وزارة التربية والتعليم فإنّنا نتكلم عن نُظار مدارسَ ومرشدينَ تربويينَ وإداريين أكْفاء ومعلّمين جنوداً مجهولين لهم أيادٍ بيضاء على المجتمع بكلّ شرائحه وطبقاته. وعندما نتكلم عن سلطة الطاقة والموارد الطبيعية فإنّا نتكلم عن مهندسينَ ومهنيينَ وإداريين أكْفاءَ إننا نتكلم عن وزارة التنمية الاجتماعية ووزارة المالية وسلطة الطيران وديوان الرئاسة والمجلس التشريعي والمنظمات الشعبية جميعهم قد طال منهم هذا القرار اللاقانوني

ووجه د. سعيد رسالة للسيد الرئيس و رئيس الوزراء جاء فيها "لم يعد بإمكاننا أن نحتمِلَ هذا الظلم والتمييز،! لم نعد نحتمل هذا القهرَ الوظيفيَّ!، لم نعد نحتمل هذا الإقصاء والتهميش والتسويف لحقوقنا!. نحن موظفون ملتزمون بالخط الوطنى للسلطة الوطنيَّة الفلسطينية، بوصفها ركناً ركيناً لدولةٍ ديمقراطيَّة، وملتزمون بشرعية الرئيس وشرعية منظمة التحرير الفلسطينية وضد التطبيع والمؤامرات التى تحاك ضد قضيتنا ؟؟

وأضاف ومن هذا المنطلق نحن كلجنة عليا تقود الحملة الوطنية لاستعادة حقوق الموظفين العموميين بالمحافظات الجنوبية نطالب وبشدة تنفيذ قرار إلغاء التقاعد المالي والمبكر واحتساب جميع السنوات الماضية منذ بداية الخصم من شهر مارس 201‪7 وحتى هذه اللحظة‬ و نطالب كذلك بالمساواة والعدل في نسب الصرف على أرضية أننا أبناءُ وطنٍ واحد، لنا حقوقٌ، وعلينا واجبات واحتساب جميع الدرجات والعلاوات والترقيات المستحقة

وختم د. سعيد قائلا :". سنمضي قُدُماً، ونواصلُ تنفيذ البرامج والفعاليات المطلبية الحقوقية، في إطار المساحة التي كَفِلها القانون لحين الاستجابة لمطالبنا العادلة "