الصحة تتسلم شحنة مساعدات من جمهورية الهند

رام الله /سما/

قدم سفير جمهورية الهند لدى فلسطين سونيل كومار، اليوم الأحد، شحنة من المساعدات الدوائية إلى وزارة الصحة الفلسطينية.



وقالت وزيرة الصحة مي الكيلة: "إن شحنة الأدوية التي قدمتها حكومة وشعب جمهورية الهند عبارة عن أدوية لمرضى سرطان الدم ومثبطات المناعة اللازمة لزراعة الأعضاء وسيتبعها أدوية من أصناف أخرى في المستقبل القريب".



وأعربت عن تقديرها للحكومة والشعب الهندي على المساعدة ودعم فلسطين في مواجهة الوباء العالمي، مشيدة بجهود الهيئة الخيرية الأردنية التي تعمل على تسهيل ادخال المساعدات إلى فلسطين.



بدوره، قال السفير الهندي كومار: إن المساعدة الطبية هدية لأصدقائنا في فلسطين، من حكومة وشعب الهند تشتمل على أدوية أساسية منقذة للحياة، وتسهم في جهود فلسطين بمكافحة فيروس الكورونا.



وأشار إلى علاقات الصداقة المتجذرة بين البلدين الصديقين، لافتا إلى أن شحنة المساعدات تأتي بناء على اتصال رئيس الوزراء ناريندرا مودي مع الرئيس محمود عباس، والمشاورات التي جرت بين وزير الشؤون الخارجية جايشنكار ووزير خارجية فلسطين رياض المالكي.



وأشاد كومار بالجهود الجبارة التي تبذلها حكومة فلسطين والتدابير التي اتخذتها في وقت مبكر لمواجهة الجائحة، مؤكدا دعم الهند الثابت ومساعدتها وشراكتها مع فلسطين، لا سيما في مجال الصحة.



من جهته، قال ممثل الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية محمد خضر: إن "الهيئة هي الجسر الدائم بين فلسطين والعالم، وعلى استعداد للتعاون وايصال المساعدات إلى الشعب الفلسطيني، استنادا إلى التعليمات الملكية السامية بالتواصل مع الأهل في فلسطين وتقديم العون دائما".

