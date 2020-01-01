الرئيس عباس يُلقي كلمة أمام الأمم المتحدة مساء اليوم

رام الله /سما/

يلقي الرئيس محمود عباس، كلمة اليوم، لمناسبة الذكرى الخامسة والسبعين لتأسيس الأمم المتحدة.



وقال مندوب فلسطين الدائم لدى الأمم المتحدة رياض منصور: إن كلمة الرئيس لها رمزية وأهمية، خاصة في هذه المناسبة، لاسيما وأن ميثاق ومبادئ الأمم المتحدة مهمة لنا، وتحديداً بند تقرير المصير.



وأضاف منصور في حديث لإذاعة (صوت فلسطين)، صباح اليوم الأحد، أن خطاب سيادته اليوم، سيعيد التأكيد على ضرورة التنسيق مع الأمم المتحدة، لعقد مؤتمر دولي للسلام، بداية العام القادم، وتم البدء بالخطوات التمهيدية الأولى للمشاورات مع الأمم المتحدة، والاتحاد الأوروبي، وروسيا، والأطراف ذات العلاقة لتصحيح المسار.



وشدد منصور على أن هذا المؤتمر، بحاجة لجهد استثنائي، ومفاوضات مع كل الأطراف، مشيراً إلى أنه سيتم البدء في الأيام القادمة باتصالات مع شخصيات دولية مهمة، كما ستقوم هذه الشخصيات باتصالات مكثفة بالرئيس؛ لإنجاز عقد المؤتمر الدولي، الأمر الذي يتم العمل عليه.



وأوضح منصور، أن هناك خطة للتحرك بناء على تعليمات من الرئيس، للتأكيد على قرارات الأمم المتحدة المتعلقة بإنهاء الاحتلال، وحل الدولتين، وحقوق اللاجئين، وضرورة أن تتحول هذه القرارات والمبادئ إلى خطوات ملموسة.