  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

الرئيس عباس يُلقي كلمة أمام الأمم المتحدة مساء اليوم

الأحد 27 سبتمبر 2020 04:29 م / بتوقيت القدس +2GMT
الرئيس عباس يُلقي كلمة أمام الأمم المتحدة مساء اليوم



رام الله /سما/

يلقي الرئيس محمود عباس، كلمة اليوم، لمناسبة الذكرى الخامسة والسبعين لتأسيس الأمم المتحدة.

وقال مندوب فلسطين الدائم لدى الأمم المتحدة رياض منصور: إن كلمة الرئيس لها رمزية وأهمية، خاصة في هذه المناسبة، لاسيما وأن ميثاق ومبادئ الأمم المتحدة مهمة لنا، وتحديداً بند تقرير المصير.

وأضاف منصور في حديث لإذاعة (صوت فلسطين)، صباح اليوم الأحد، أن خطاب سيادته اليوم، سيعيد التأكيد على ضرورة التنسيق مع الأمم المتحدة، لعقد مؤتمر دولي للسلام، بداية العام القادم، وتم البدء بالخطوات التمهيدية الأولى للمشاورات مع الأمم المتحدة، والاتحاد الأوروبي، وروسيا، والأطراف ذات العلاقة لتصحيح المسار.

وشدد منصور على أن هذا المؤتمر، بحاجة لجهد استثنائي، ومفاوضات مع كل الأطراف، مشيراً إلى أنه سيتم البدء في الأيام القادمة باتصالات مع شخصيات دولية مهمة، كما ستقوم هذه الشخصيات باتصالات مكثفة بالرئيس؛ لإنجاز عقد المؤتمر الدولي، الأمر الذي يتم العمل عليه.

وأوضح منصور، أن هناك خطة للتحرك بناء على تعليمات من الرئيس، للتأكيد على قرارات الأمم المتحدة المتعلقة بإنهاء الاحتلال، وحل الدولتين، وحقوق اللاجئين، وضرورة أن تتحول هذه القرارات والمبادئ إلى خطوات ملموسة.

#الرئيس عباس #الامم المتحدة

الأكثر قراءة اليوم

شاهد: جندي إسرائيلي يعلق علم دولة فلسطين في غرفته

تعقيبا على استشهاد الصيادين.. حماس للجيش المصري: لا يوجد أي مبرر لتكرار هذا التعامل العنيف

داعية إماراتي يربط التطبيع مع إسرائيل بعلامات الساعة

"التنمية": لا مؤشرات حول اللحظة حول موعد صرف شيكات الشؤون الاجتماعية

نشر "مذكرات" ضابط سابق بالموساد وخطته لاغتيال عرفات

اسعار العملات مقابل الشيكل

وزارة الصحة : حالتا وفاة و66 إصابة جديدة بفيروس كورونا في قطاع غزة

الأخبار الرئيسية

هآرتس: هكذا تحولت مشاهد الصراع والسلام بعد 20 سنة على الانتفاضة الثانية

"الطريق لواشنطن يمر دائما عبر تل أبيب".. صحيفة تكشف وجود مفاوضات سرية بين سوريا وإسرائيل

3911106337

شاهد: الصحة بغزة تنشر الخارطة الوبائية لـ"كورونا" بالقطاع

وزارة المالية تكشف عن موعد وآلية صرف رواتب موظفي السلطة

"الصحة" : تسجيل 9 حالات وفاة و620 إصابة جديدة بفيروس كورونا