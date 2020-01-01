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اشتية يشيد بجهود الشرطة في مكافحة "كورونا"

الأحد 27 سبتمبر 2020 04:09 م / بتوقيت القدس +2GMT
اشتية يشيد بجهود الشرطة في مكافحة "كورونا"



رام الله /سما/

 تفقد رئيس الوزراء، وزير الداخلية محمد اشتية، اليوم الأحد، المديرية العامة للشرطة، والتقى مدير عام الشرطة اللواء حازم عطا الله، وعددا من مدراء الإدارات.

ونقل رئيس الوزراء، تحيات الرئيس محمود عباس، وعبر عن شكره وتقديره على الجهود التي بذلها جهاز الشرطة خلال الفترة السابقة لا سيما في مواجهة انتشار "كورونا".

وأشاد بالجهود المبذولة لجهاز الشرطة وبالتنسيق مع باقي المؤسسة الأمنية في مكافحة الظواهر السلبية، مشيرا الى أن الأجهزة الأمنية هي سياج الأمان للمواطن الفلسطيني والوطن.

واستعرض رئيس الوزراء آخر التطورات بخصوص القضية الفلسطينية، وتعقيدات المشهد السياسي، والجهود المبذولة لتعزيز الجبهة الداخلية، والتوجه الجاد نحو اجراء الانتخابات في فلسطين لتجديد الشرعية وإعادة الوهج الديموقراطي، وتوحيد شقي الوطن.

واطّلع اشتية على أهم احتياجات جهاز الشرطة البشرية واللوجستية، للعمل على تلبيتها في حال الخروج من الأزمة المالية التي تواجهها الحكومة، بما يساهم في تعزيز الأمن والأمان للمواطنين في كافة أماكن تواجدهم.

#رئيس الوزراء #محمد اشتيه #الشرطة

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