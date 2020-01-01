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"الخارجية" تثمن تبرع "الخيرية المتحدة" ومركز الجالية في نيوجيرسي لتأمين اجلاء العالقين في الجزائر

الأحد 27 سبتمبر 2020 04:07 م / بتوقيت القدس +2GMT
"الخارجية" تثمن تبرع "الخيرية المتحدة" ومركز الجالية في نيوجيرسي لتأمين اجلاء العالقين في الجزائر



رام الله /سما/

 ثمنت وزارة الخارجية والمغتربين، تبرع الجمعية الخيرية المتحدة للاراضي المقدسة ومركز الجالية في نيوجيرسي، لتأمين عودة العالقين في الجزائر من أبناء شعبنا من قطاع غزة.

وأوضح المستشار السياسي لوزير الخارجية والمغتربين السفير أحمد الديك، أن التبرع ساهم في استكمال تكاليف الطائرة الجزائرية التي ستقلهم مساء غد إلى ارض الوطن عبر الاراضي المصرية، وكمساعدة للحالات المستورة من العالقين، التي لم تتمكن من دفع ثمن التذكرة، ما أدى إلى تسهيل وتأمين سفرهم وانجاح عودتهم   المنتظرة غدا.

 وأشاد بالجهود المبذولة من قبل الجمعية ومركز الجالية في دعم أبناء شعبنا في مختلف أماكن تواجدهم.

#الخارجية والمغتربين #فيروس كورونا

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