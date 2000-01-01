دمشق مهتمة بإنهاء العزلة السياسية.. صحيفة تكشف وجود مفاوضات سرية بين سوريا وإسرائيل

القدس المحتلة /سما/

كشفت صحيفة "الشرق الأوسط" نقلًا عن مراسلها السوري إبراهيم حميدي، اليوم الأحد، أن هنالك اعتقاد واسع بوجود مفاوضات سرية بين إسرائيل وسوريا.



وقالت الصحيفة: إن هذا الاعتقاد يعود سببه إلى تجارب العقود السابقة من أنه كلما كانت سوريا على موعد مع تحولات كبرى أو عزلة سياسية، يكون المخرج باستئناف المفاوضات مع إسرائيل، وفق مقولة "الطريق إلى واشنطن يمر دائما عبر تل أبيب". وفق تلفزيون i24 الاسرائيلي



وأوضحت الصحيفة، أن دمشق مهتمة بإنهاء العزلة السياسية من خلال استئناف المفاوضات، لكن لم يتم اتخاذ قرار في هذا الشأن حتى الآن.



واستشهدت الصحيفة بحدثين، أولهما عندما انهار الاتحاد السوفييتي والكتلة الشرقية وهبّت رياح التغيير مع ملامح بروز النظام العالمي الجديد، قرر الرئيس السوري الراحل حافظ الأسد الموافقة على المشاركة بمؤتمر مدريد للسلام في نهاية عام 1991 ثم الدخول في مفاوضات مباشرة مع إسرائيل، لكن توفي الرئيس الأسد في منتصف عام 2000 دون أن يوقع اتفاق السلام.



أما الحدث الثاني، عندما اغتيل رئيس الوزراء اللبناني الأسبق رفيق الحريري في عام 2005، فرضت واشنطن العزلة على النظام في دمشق، واتجهت الأنظار إلى إسرائيل، وفي 2008 فتحت قناة مفاوضات سرية بين الجانبين، كان الهدف السوري منها هو "فك العزلة". بالفعل، هذا ما حصل، جرت مفاوضات سرية، كسرت العزلة ودُعي الرئيس بشار الأسد إلى مؤتمرات وجولات وقمم دولية وعربية، إلا أنها في النهاية "انهارت"، وفق الصحيفة.



وأشارت الصحيفة إلى أن أول "إشارة سلمية" علنية جاءت من دمشق، كانت بعد توقيع الاتفاق الإسرائيلي مع الإمارات والبحرين، في حين أنها التزمت الصمت ولم تُصدر أي بيان رسمي ضد الاتفاقين، على عكس موقف حليفتها الرئيسية إيران.



وفي وقت سابق، قالت المندوبة الأمريكية لدى الأمم المتحدة كيلي كرافت خلال حديثها إلى قناة "العربية" يوم الأربعاء الماضي إن دولة مسلمة جديدة ستعلن عن تطبيع علاقاتها مع إسرائيل خلال "اليوم أو اليومين القادمين"، مضيفةً أن "خطتنا هي جلب المزيد من الدول، وهو ما سنكشف عنه قريبًا جدًا".