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سمير الجمل ينفي مصادرة رواية “مهاجر إلى ربي"

الأحد 27 سبتمبر 2020 03:45 م / بتوقيت القدس +2GMT
سمير الجمل ينفي مصادرة رواية “مهاجر إلى ربي"



القاهرة/سما/


أكد الكاتب الصحفي سمير الجمل أنه لم تحدث مصادرة كتابه الجديد “ مهاجر إلى ربي “، والذي أصدره مؤخراً، ويتناول الكتاب السيرة الذاتية لفضيلة اللإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر .
وقال سمير الجمل :” ما تم نشره في بعض المواقع الالكترونية حول مصادرة كتاب “مهاجر إلى ربي” غير صحيح ، مشيراً إلى أنه قام بإعداد وإصدار هذا الكتاب دون معرفة الإمام الأكبر .
ويتناول الكتاب عائلة الإمام الطيب وعلاقته بالبابا فرنسيس واتهامات الأزهر بالأخونة، وفكرة تجديد الخطاب الديني .
وحاول الكاتب رسم صورة عن قرب للإمام الطيب بعيداً عن الصورة الرسمية ، مشيراً إلى زن الإمام الطيب باع دنياه لأجل دينه ، وزاده علمه تواضعاً وترفعاً حتى ظنه البعض ضعفاً . الكتاب ضمن سلسلة كتب أصدرها الصحفي سمير الجمل خلال السنوات الماضية في السير الذاتيجة لعدد من الرموز في مختلف المجالات السياسية والرياضية والفكرية والفنية .

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