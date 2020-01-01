سمير الجمل ينفي مصادرة رواية “مهاجر إلى ربي"

القاهرة/سما/



أكد الكاتب الصحفي سمير الجمل أنه لم تحدث مصادرة كتابه الجديد “ مهاجر إلى ربي “، والذي أصدره مؤخراً، ويتناول الكتاب السيرة الذاتية لفضيلة اللإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر .

وقال سمير الجمل :” ما تم نشره في بعض المواقع الالكترونية حول مصادرة كتاب “مهاجر إلى ربي” غير صحيح ، مشيراً إلى أنه قام بإعداد وإصدار هذا الكتاب دون معرفة الإمام الأكبر .

ويتناول الكتاب عائلة الإمام الطيب وعلاقته بالبابا فرنسيس واتهامات الأزهر بالأخونة، وفكرة تجديد الخطاب الديني .

وحاول الكاتب رسم صورة عن قرب للإمام الطيب بعيداً عن الصورة الرسمية ، مشيراً إلى زن الإمام الطيب باع دنياه لأجل دينه ، وزاده علمه تواضعاً وترفعاً حتى ظنه البعض ضعفاً . الكتاب ضمن سلسلة كتب أصدرها الصحفي سمير الجمل خلال السنوات الماضية في السير الذاتيجة لعدد من الرموز في مختلف المجالات السياسية والرياضية والفكرية والفنية .