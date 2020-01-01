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الجيش الاسرائيلي يعلن حظر التجول في صفوفه لمدة شهر

الأحد 27 سبتمبر 2020 03:26 م / بتوقيت القدس +2GMT
الجيش الاسرائيلي يعلن حظر التجول في صفوفه لمدة شهر



القدس المحتلة /سما/

قرر رئيس أركان الجيش الإسرائيلي أفيف كوخافي اليوم (الأحد) حظر التجول للجنود تحت التدريب وأنهم سيبقون في القواعد لمدة شهر ، ابتداء من يوم الثلاثاء. وجاء قرار رئيس الأركان على خلفية ارتفاع معدلات الإصابة بكورونا في صفوف الجيش.

وقرر كوخافي أن الجنود الذين يخدمون في قواعد مفتوحة (بدون سكن) سيعملون في ورديات دون عقد اجتماعات. وقال كوخافي: "إن حالة المرض في المجال المدني وفي الجيش الإسرائيلي تتطلب منا اتخاذ سلسلة من الإجراءات لتشديد وتشديد الإجراءات في جميع وحدات الجيش".

وبحسب القرار ، سيتعين على جميع العاملين ، في قواعد التدريب والوحدات المغلقة ، الوصول إلى القواعد يوم الثلاثاء عندما يكونون مستعدين لإقامة طويلة ، لمدة تصل إلى شهر واحد.

بالأمس ، ارتفع عدد مرضى كورونا الذين تم التحقق منهم في الجيش الإسرائيلي إلى 1190 - وهو رقم قياسي أعلى بأربع مرات من ذروة الموجة الأولى.بين الجمعة والسبت ، تم تشخيص حوالي 200 مريض جديد بكورونا في الجيش.

#الجيش الإسرائيلي #فيروس كورونا #حظر التجوال

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