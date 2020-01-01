"الصحة" : تسجيل 9 حالات وفاة و620 إصابة جديدة بفيروس كورونا

رام الله / سما /

أعلنت وزيرة الصحة د. مي الكيلة تسجيل 9 حالات وفاة و620 إصابة جديدة بفيروس كورونا، و1491 حالة تعافٍ خلال الـ24 ساعة الأخيرة في جميع محافظات الوطن.

وأضافت الوزيرة الكيلة في بيان صحفي، اليوم الأحد، أن نسبة التعافي من فيروس كورونا في فلسطين بلغت 76.7%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 22.6%، ونسبة الوفيات 0.7% من مجمل الإصابات.

وأشارت إلى أن حالات الوفاة الجديدة سجلت لمواطين 29 و69 عاماً من فقوعة بمحافظة جنين، ومواطنين 77 و80 عاماً من جوريش ونابلس بمحافظة نابلس، ومواطن 87 عاماً من رفح، ومواطن 93 عاماً من خانيونس، إضافة إلى 3 مواطنين من مدينة القدس (خلال يومي الجمعة والسبت).

وأضافت أن الإصابات الجديدة توزعت حسب التالي: محافظة الخليل (119)، محافظة نابلس (83)، محافظة بيت لحم (33)، محافظة قلقيلية (5)، محافظة رام الله والبيرة (41)، جنين (28)، سلفيت (8)، أريحا والأغوار (26)، طولكرم (26)، طوباس (3)، قطاع غزة (66)، ضواحي القدس (12)، مدينة القدس (170 خلال يومين).

وتابعت وزيرة الصحة أن حالات التعافي الجديدة سجلت في: محافظة الخليل (157)، محافظة جنين (33)، محافظة قلقيلية (78)، محافظة طولكرم (67)، محافظة سلفيت (23)، محافظة نابلس (82)، محافظة رام الله والبيرة (784)، محافظة طوباس (25)، مدينة القدس (127)، قطاع غزة (115).

ولفتت وزيرة الصحة إلى وجود 44 مريضاً في غرف العناية المكثفة، بينهم 14 مرضى على أجهزة التنفس الاصطناعي.