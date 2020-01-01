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إدارة "الدامون" تواصل عزل أربع أسيرات في "الحجر الصحي"

الأحد 27 سبتمبر 2020 02:18 م / بتوقيت القدس +2GMT



رام الله / سما /

تواصل إدارة سجن "الدامون" عزل أربع أسيرات في "الحجر الصحي"، وذلك بعد مخالطتهم لأحد الممرضين الذي تبين لاحقا إصابته بفيروس كوفيد-19 المُستجد. 

وأوضح نادي الأسير، أنه تم أخذ عينات من الأسيرات المخالطات اليوم وهن: أنسام شواهنة، وأماني الحشيم، وليان كايد، وشروق دويات.

وحمّل إدارة سجون الاحتلال المسؤولية الكاملة عن مصيرهن، مطالبا كافة جهات الاختصاص وعلى رأسها الصليب الأحمر الدولي ببذل الجهود اللازمة للاطمئنان على الأسيرات وطمأنة عائلاتهن، ومتابعة أوضاعهن.

ودعا نادي الأسير إلى الضغط على الاحتلال للإفراج عن الأسرى المرضى، وكبار السن، والأسيرات، والأطفال، والسماح بوجود لجنة طبية محايدة لمتابعتهم صحياً، خاصة مع استمرار انتشار الفيروس بشكل كبير لدى الاحتلال.

يُشار إلى أن الأسيرة أنسام شواهنة من قلقيلية وهي محكومة بالسجن لمدة 5 أعوام، وأماني الحشيم من القدس وهي محكومة بالسجن لمدة عشرة أعوام، وشروق دويات من القدس وهي محكومة بالسّجن 16 عاما، فيما لا تزال الأسيرة ليان كايد من نابلس موقوفة.

يذكر أن 31 أسيرا أصيبوا بعدوى فيروس "كورونا" في سجون الاحتلال، بينهم أسيران اكتشفت إصابتهما عقب الإفراج عنهما بيوم.

#سجن الدامون #الحجر الصحي

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