10 معلومات عليك معرفتها قبل الذهاب للجيم

وكالات / سما /

الذهاب للجيم والصالات الرياضية لممارسة التمارين أمر مهم وممتاز للحفاظ على الجسم بصحة جيدة خاليا من الأمراض، وذلك بخلاف الحفاظ على الجسم رشيقا، وخسارة الوزن الزائد، ولكن يجب أن يتم ممارسة التمارين في الصالة الرياضية تحت إشراف مختصين لتوجيهات وإعطاء الإرشادات حول طرق ممارسة الرياضة بشكل صحيح، والنظام الغذائي المناسب لنا.

وقال معتز القيعي، أخصائي اللياقة البدنية والتغذية الرياضية، إن الأخصائي أو الدكتور أو الكابتن في الجسم واختياره أهم من اختيار الجسم، حيث إنه الشخص الذي سوف يعطينا الإرشادات لـ ممارسة التمارين بشكل سليم واتباع نظام غذائي مناسب لشكل الجسم والوزن، وأسلوب حياتنا.

وأضاف القيعي، في منشور له عبر حسابه الرسمي على "إنستجرام"، أن هناك علامات ومواصفات يجب أن يلاحظها المتدرب في الجسم تدل على أن الدكتور أو الكاتب أو الأخصائي مؤهل لهذه المهنة، وسوف يساعده على خسارة الوزن بشكل صحي، وبدون أى أضرار أو إصابات، ومن أهمها:

1- يجب أن يسألك عن حالتك الصحية قبل وضع النظام الغذائي المناسب لك.

2- يقوم بعمل نظام غذائي يناسب ظروفك الصحية واللايف الستايل الخاص بك، ولا يقوم بإعطائك ورقة جاهزة عليها النظام.

3- لا يجعلك تتبع الأنظمة الكيمائية وغير المتوازنة، والتي تعد أضرارها أكثر من نفعها.

4- لا يدفعك إلى تناول الهرمونات وحوارق الدهون والجلسات تصيبك بأضرار صحية بالغة ويهدر أموالك، بل يجب أن يتبع معك نظاما غذائيا وخطة تمرين طبيعية.

5- يساعدك على اتباع نظام غذائي وخطة تمرين مرنة تتناسب مع ظروف دراستك وعملك، ويقوم بوضع البدائل للأكل الصحي في حالة عدم قردتك على تناول الطعام في المنزل.

6- لا يصف لك أنواع ريجيم للمناسبات ولمدة 3 أيام ريجيم سريع لـ خسارة الوزن.

7- لا يقوم تارجيت محدد للوزن الذي يجب أن تخسره.

8- لا يهتم بالوزن على الميزان، وعلى العكس يكون الأهم بالنسبة له التغير في شكل الجسم ونسبة الدهون التي يجب ان تخسرها، مع متابعة نسبة العضلات.

9- يجنبك الخزعبلات في الدايت كـ اللف التنحيفي، وكريمات التخسيس وأجهزة الكريزي وحزام التخسيس وشورت التخسيس.

10- لا يهتم بوصفات سد الشهية التي ليس لها أى أهمية، ومن أشهرها: الزنجبيل على قرفة، والكمون على لمون، وشرب الشاي الأخضر.