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وزارة المالية تكشف عن موعد وآلية صرف رواتب موظفي السلطة

الأحد 27 سبتمبر 2020 01:45 م / بتوقيت القدس +2GMT
وزارة المالية تكشف عن موعد وآلية صرف رواتب موظفي السلطة



رام الله / سما /

أعلنت وزارة المالية، اليوم الأحد، صرف رواتب الموظفين العموميين لشهر آب الماضي، الثلاثاء المقبل، على النحو التالي:

سيتم صرف كامل الراتب لمن رواتبهم دون 1750 شيقلا.
سيتم صرف 50% من الراتب لمن رواتبهم تزيد على 1750 شيقلا وبحد أدنى 1750 شيقلا.
سيخصص يوم الثلاثاء الموافق 29/9/2020، للبدء بصرف رواتب موظفي الصحة والتعليم والأمن.
 سيخصص يوم الأربعاء الموافق 30/9/2020، للبدء بصرف رواتب باقي موظفي الدولة.

ونوهت إلى انه بموجب اعتماد الحد الأدنى 1750 شيقلا يكون المعدل المرجح لصرف الرواتب 63%.

#رواتب #رواتب الموظفين

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