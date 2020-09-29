وزارة المالية تكشف عن موعد وآلية صرف رواتب موظفي السلطة

رام الله / سما /

أعلنت وزارة المالية، اليوم الأحد، صرف رواتب الموظفين العموميين لشهر آب الماضي، الثلاثاء المقبل، على النحو التالي:

سيتم صرف كامل الراتب لمن رواتبهم دون 1750 شيقلا.

سيتم صرف 50% من الراتب لمن رواتبهم تزيد على 1750 شيقلا وبحد أدنى 1750 شيقلا.

سيخصص يوم الثلاثاء الموافق 29/9/2020، للبدء بصرف رواتب موظفي الصحة والتعليم والأمن.

سيخصص يوم الأربعاء الموافق 30/9/2020، للبدء بصرف رواتب باقي موظفي الدولة.

ونوهت إلى انه بموجب اعتماد الحد الأدنى 1750 شيقلا يكون المعدل المرجح لصرف الرواتب 63%.