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تعرف على أحدث منافس لهواتف "هواوي"

الأحد 27 سبتمبر 2020 01:42 م / بتوقيت القدس +2GMT
تعرف على أحدث منافس لهواتف "هواوي"



وكالات / سما /

كشفت شركة "فيفو" عن هاتف مميز طورته ليصبح منافسا قويا لهواتف "هواوي" الحديثة، في صراع "صيني- صيني".

وأطلقت فيفو على هاتفها الجديد اسم V20 SE، وزودته بهيكل أنيق مصنوع من المعدن والبلاستيك والزجاج، مضاد للماء والغبار، ومحمي بزجاج مقاوم للصدمات والخدوش، يزن 171 غراما.

وحصل هذا الجهاز على شاشة AMOLED بمقاس 6.4 بوصات، قادرة على عرض فيديوهات +FHD، دمج أسفلها ماسح لبصمات الأصابع سريع الأداء.

وزودته الشركة أيضا بمعالج Snapdragon 655 ثماني النوى، وذاكرة وصول عشوائي 8 غيغابايت، وذاكرة تخزين داخلية 128 غيغابايت قابلة للتوسيع عبر بطاقات microSD.

أما بطاريته فأتت بسعة 4100 ميلي أمبير، يمكن شحنها بسرعة عبر شاحن باستطاعة 33 واطا، ونظام التشغيل فيه أتى بواجهات Funtouch OS 11 المبنية على أنظمة "أندرويد-10".

ورغم سعره المنافس الذي يبلغ 278 دولارا فقد حصل هذا الهاتف على منفذين لبطاقات الاتصال، وكاميرا أساسية ثلاثية العدسة بدقة (48+8+2) ميغابيكسل، وكاميرا أمامية بدقة 32 ميغابيكسل تعمل مع خاصية التعرف على الوجوه.

#هواوي #هواتف #فيفو

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