العتيبة : كان يجب على الفلسطينيين ان يكونوا سعداء لان اتفاقنا مع اسرائيل منع الضم

واشنطن / وكالات /

قال السفير الاماراتي لدى واشنطن يوسف العتيبة، ان "شرط الامارات للتوقيع على اتفاق السلام كان تأجيل عملية الضم وفرض السيادة الاسرائيلية على اراض في الضفة الغربية، الى فترة زمنية طويلة على وجه الخصوص"، وذلك وفقا لما نقلته صحيفة معاريف العبرية.

وجاءت تصريحات العتيبة في محادثة عبر الانترنت مع مارتين انديك، دينيس روسو ودان شابيرو.

ويذكر ان شابيرو كان السفير الامريكي السابق في اسرائيل، اما روس وانديك عملا على مدار سنوات طويلة بما يخص محادثات السلام بين اسرائيل والفلسطينيين. حسب الصحيفة

وقال العتيبة في المحادثة الرباعية انه "مقتنع ان الضم لن يكون مطروحا على الطاولة لمدة طويلة، هذا هو الاتفاق الذي توصلنا اليه مع اسرائيل، الحديث يدور عن فترة زمنية طويلة، واوضحنا للولايات المتحدة اننا نريد الحفاظ على سرية الفترة الزمنية التي اتفقنا عليها". واضاف السفير ان الاسرائيليين سيرون الفائدة من الاتفاقات قريبا جدا "لكن الضم لن يكون جزءا منها".

وحول اهمية الاتفاق بين اسرائيل والامارات قال :"بعد اسبوع من التوقيع على الاتفاق، نرى ان 80% من الاسرائيليين يؤيدونه، على الرغم من كونه يأتي على حساب الضم. ثلاثتكم تعرفون ان 80% من الاسرائيليين غير قادرين اليوم على اتخاذ قرار حول اي شئ باستثناء الاتفاق مع الامارات".

وانتقد العتيبة الموقف الفلسطيني من الاتفاق بين اسرائيل والامارات وبرأيه: " من السخرية ان يشعر الفلسطينيون بالخيانة بعد توقيع الاتفاق، في حين انه من المفترض ان يكونوا سعداء لأن هذا ما منع الضم".

وحرص السفير الاماراتي على عدم الانجرار للحديث عن بيع صفقة الطائرات F35 لبلاده والاسلحة المتقدمة، وفضل الاستمرار بالحديث عن الفائدة المشتركة لكلا البلدين من الاتفاق. وبراية ان الاتفاقات التجارية والسياحية التي وقعت ستعود عليهم بالكثير من الفوائد