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اسرائيل: جهاز"صوفيا" لتشخيص كورونا في 15 دقيقة

الأحد 27 سبتمبر 2020 01:04 م / بتوقيت القدس +2GMT
اسرائيل: جهاز"صوفيا" لتشخيص كورونا في 15 دقيقة



القدس المحتلة / سما /

 ذكرت صحيفة إسرائيل اليوم أنه سيتم توزيع "صوفيا" ، وهو الجهاز الذي يسمح بالتعرف على حاملي الفيروس في غضون خمس عشرة دقيقة.

وسيتم توفير أحد عشر جهازًا لمراكز أخذ العينات في المناطق التي يتم فيها تسجيل معدلات إصابات عالية وسيصل اثنان آخران إلى مستشفيات مئير وسوروكا.

وسيبدأ استخدامها فور استلام تعليمات التشغيل من وزارة الصحة وتحديد معايير إجراء الفحص باستخدامها.
وقال الدكتور دورون نيتزر ، رئيس القسم الطبي في قسم المجتمع في كلاليت ، "إضافة 13 جهاز اختبار ، والتي تعطي نتيجة في غضون 20-15 دقيقة ، ستحسن من إمكانية إجراء فحوصات الكورونا وتقليل الحمل الموجود على المعامل". في المستشفى أو العيادة ، وبالتالي توفير الحاجة إلى انتظار الإجابة ".
ويكتشف "الجهاز فيروس كورونا SARS-CoV-2 باستخدام عينة مسحة مباشرة من المريض. والنتيجة - إيجابية أو سلبية لفيروس الكورونا - يتم الحصول عليها خلال 20-15 دقيقة فقط من لحظة أخذ العينات.


"سيتم تعريف الأشخاص الذين يتلقون إجابة إيجابية على أنهم حاملون للكورونا - وبالتالي سيكون من الممكن إجراء تحقيق وبائي فوري وقطع سلسلة العدوى. وعند الحصول على إجابة سلبية - سيكون من الضروري إجراء مزيد من الاختبارات باستخدام طريقة أخذ العينات القياسية (PCR)."

#اسرائيل #فحص كورونا #صوفيا

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