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موعد وصول ديست إلى برشلونة لإتمام انتقاله للبلوجرانا

الأحد 27 سبتمبر 2020 12:40 م / بتوقيت القدس +2GMT
موعد وصول ديست إلى برشلونة لإتمام انتقاله للبلوجرانا



وكالات / سما /

أصبح في حكم المؤكد انتقال النجم الأمريكي سيرجينو ديست، لاعب أياكس الهولندي، إلى نادي برشلونة الإسباني، فيما من المنتظر أن يصل إلى كتالونيا خلال ساعات لإتمام الصفقة.

وحسب صحيفة “دي تيليجراف” الهولندية، فإن ديست شارك في آخر مباراة له بقميص أياكس في فوز فريقه على فيتيسه آرنهم بهدفين لهدف واحد، مساء أمس السبت.

وتوصل برشلونة لاتفاق كامل مع أياكس على التعاقد مع الدولي الأمريكي، فيما سيصل اللاعب إلى برشلونة مساء اليوم الأحد أو صباح الغد الاثنين من أجل إنهاء التفاصيل الأخيرة للصفقة وتوقيع العقد ليصبح رابع صفقات النادي الكتالوني هذا الموسم، ليدعم صفوفه في الدوري الإسباني ودوري أبطال أوروبا.

وودع ديست زملائه عقب مباراة فريقه، أمس، مدركًا أنه لعب آخر مباراة له معهم بعد توصل برشلونة لاتفاق مع أياكس على انتقاله إلى كتالونيا مقابل 20 مليون يورو، بالإضافة إلى متغييرات.

وأشار التقرير إلى أن أياكس كان  مرنًا في اتفاقه مع برشلونة فيما يتعلق بشروط الدفع، في ظل العلاقة الجيدة التي تجمع إدارة الناديين، أما بالنسبة للاعب فإن اتفاقه مع البلوجرانا تم بالفعل ويتبقى فقط بعض التفاصيل الأخيرة التي سيتم إنهائها مع وصوله إلى كامب نو.

#سيرجينو ديست #برشلونة #اياكس #الدوري الإسباني

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