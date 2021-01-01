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مبابي يتجه إلى الخليفي لتحقيق "حلمه الملكي"

الأحد 27 سبتمبر 2020 12:37 م / بتوقيت القدس +2GMT
مبابي يتجه إلى الخليفي لتحقيق "حلمه الملكي"



وكالات / سما /

أفاد تقرير صحفي إسباني، اليوم السبت، بأن الفرنسي كيليان مبابي، نجم باريس سان جيرمان، سيتخذ خطوة جديدة في طريق الانتقال لريال مدريد في صيف 2021.

ومن المعروف أن ريال مدريد يستهدف تدعيم خط هجومه بالتعاقد مع مبابي الصيف المقبل، وهو ما جعل اللاعب يؤجل أي خطوة لتجديد عقده في حديقة الأمراء.

وبحسب صحيفة "ABC" الإسباني، فإن مبابي قرر أن يفاتح ناصر الخليفي، مالك نادي باريس سان جيرمان، برغبته في الرحيل الصيف المقبل، وعدم تجديد عقده الذي ينتهي في صيف 2022.

وكانت تقارير صحفية قد أشارت في وقتٍ سابق إلى أن مبابي أخبر البرازيلي ليوناردو، المدير الرياضي لسان جيرمان، برغبته في الرحيل عقب انتهاء هذا الموسم.

ويعلم مبابي أن الفوز بالكرة الذهبية لن يتحقق وهو في باريس سان جيرمان، لذلك يريد الانتقال إلى ريال مدريد، وتحقيق أمنيته بالتدرب تحت قيادة زين الدين زيدان.

لكن ريال مدريد سيواجه منافسة شرسة من ليفربول لضم المهاجم الفرنسي.

أما بالنسبة لريال مدريد، فلا ينوي الدخول في صدام مع ناصر الخليفي، ويعتمد على مبابي في مواصلة الضغط على إدارة ناديه، وحال موافقتها على رحيله، سيتقدم الملكي وقتها بعرض رسمي لضمه.

#كيليان مبابي #ريال مدريد #باريس سان جيرمان #ناصر الخليفي

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