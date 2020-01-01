تنمية طولكرم والحركة العالمية للدفاع عن الأطفال توزعان حقائب مدرسية وقرطاسية

طولكرم / سما /

وزعت مديرية التنمية الاجتماعية بمحافظة طولكرم والحركة العالمية للدفاع عن الاطفال حقائب مدرسية وقرطاسية لأطفال الأسر المستفيدة من خدمات المديرية ، وتم التوزيع بحضور منى خلف رئيس قسم الاسرة والطفولة ومرشدة الطفولة سعاد السلمان بمديرية التنمية الاجتماعية.

وقال نائب مدير مديرية تنمية طولكرم فواز حمزة أن المديرية تسعى دائما للتعاون ما بين الشركاء من اجل الوصول للفئات المستحقة خاصة أبناء القضايا في ظل الاوضاع الصعبة التي يعيشها المواطنين بسبب جائحة كورونا، والاوضاع الاقتصادية الصعبة، ووفق الامكانيات المتاحة.

وأشادت خلف والسلمان بهذا الدعم من قبل الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال ، الامر الذي يساهم بالتخفيف عن كاهل الأسر ،ويمكن المديرية من الوصول للاسر المستفيدة في ظل الظروف الصحية والاقتصادية الصعبة .