الأوقاف تُشكل فرق من الدعاة والوعاظ للتواصل مع المحجورين بسبب كورونا

غزة / سما /

شكلت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية فرقًا من الدعاة والداعيات التابعين لها في جميع محافظات القطاع، للتواصل هاتفيًا مع المحجورين بسبب جائحة كورونا سواء في أماكن الحجر أو في منازلهم.

وقال مدير عام الوعظ والإرشاد بالأوقاف د. وليد عويضة "إن الهدف من تشكل هذه الفرق هو التواصل مع الأخوة المواطنين المحجورين وتقديم خدمة الإفتاء لهم والاطمئنان عليهم ورفع الروح المعنوية لهم"

وأوضح عويضة أن الدعاة والداعيات شرعوا منذ بدء أزمة كورنا بالتواصل مع المحجورين، حيث وصل عدد المكالمات الهاتفية التي أجراها الدعاة نحو 3700 مكالمة.

وتابع: "سيستمر الدعاة والداعيات بالتواصل مع الإخوة المواطنين لإرشادهم باستثمار أوقاتهم بما ينفعهم في الدنيا والآخرة وتوعيتهم وتقديم النصح والاستماع استفساراتهم".