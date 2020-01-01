توفي والدها بالفيروس قبل يوم .. جنين : وفاة شابة متأثرة باصابتها بكورونا

رام الله / سما /

أعلن محافظ جنين اللواء أكرم الرجوب، الأحد، عن وفاة الشابة إسلام أبو عيد (29 عامًا) قرية فقوعة قضاء جنين، متأثرة بإصابتها بفيروس كورونا.

وقال الرجوب في بيان إن الشابة إسلام هي ابنة المرحوم خالد أبو عيد الذي توفي يوم أمس متأثرًا بإصابته بالفيروس، مع الإشارة إلى أن الفتاة كانت تتلقى العلاج في قسم العزل في مستشفى الشهيد خليل سليمان وتعاني من مرض الثلاسيميا.

وبذلك يرتفع عدد وفيات كورونا في محافظة جنين منذ بدء الجائحة إلى خمسة.

وفي التحديث اليومي للحالة الوبائية في المحافظة حتى صباح يوم الأحد، سجلت 28 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات ال24 الماضية، فيما بلغت حالات الشفاء 33 حالة، لينخفض عدد الحالات النشطة في المحافظة إلى 247 حالة.

ووفق بيان المحافظة، جميع هذه الحالات في الحجر المنزلي، باستثناء 8 مرضى يخضعون للعلاج والمراقبة في قسم العزل في مستشفى الشهيد خليل سليمان.