وزارة الصحة : حالتا وفاة و66 إصابة جديدة بفيروس كورونا في قطاع غزة

غزة / سما /

أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة اليوم الأحد، عن تسجيل حالتي وفاة و66 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وذكرت الوزارة أن حالتي الوفاة "حليمة سرحان خليل أبو جزر 87عاماً من رفح، ومريم خليل أحمد حمدان 93عاماً من خانيونس" داخل المشفى الأوروبي.

وأشارت في تقريرها اليومي إلى أن 115 مصاباً بالفيروس تماثلوا للشفاء، موضحة أنها أجرت 2243 عينة فحص خلال الفترة المذكورة أعلاه.

وبينت أن إجمالي المصابين بالفيروس منذ مارس الماضي بلغ 2791، منها 1595 حالة نشطة، و1175 تعافي، و21 حالة وفاة.