رام الله / سما /

أبرزت الصحف المحلية الثلاث (القدس، والحياة الجديدة، والأيام) الصادرة اليوم الأحد، فاجعة "دير العسل الفوقا"، والتي أدت لوفاة ستة مواطنين غرقا، نتيجة انهيار حفرة امتصاصية.

كما أبرزت تسجيل 7 وفيات و290 اصابة جديدة بكورونا و521 حالة تعاف، واصابات برصاص الاحتلال ومستوطنيه في كفر قدوم وقصرة وبيت أمر.. وتظاهر آلاف الاسرائيليين ضد نتنياهو للأسبوع الـ14 على التوالي.

وفيما يلي أبرز العناوين:

"القدس":

دير العسل الفوقا تتوشح بالسواد باستشهاد 6 من عائلة الشوامرة غرقوا في حفرة امتصاص

الرجوب: قرار استراتيجي لدى الرئيس بإنجاز المصالحة.. وفد فتح يلتقي مشعل وابو مرزوق والرشق في الدوحة

اصابات بالرصاص في كفر قدوم وبيت أمر وقصرة والاحتلال يصادر مضخة وخلاط باطون في يطا

7 وفيات و290 اصابة جديدة بكورونا و521 حالة تعاف

مسؤولون فلسطينيون وشخصيات أردنية يشيدون بخطاب الرئيس ويعتبرونه استراتيجية متكاملة للسلام

استشهاد صيادين اثنين واصابة ثالث قبالة سواحل رفح والفصائل تستنكر وتطالب بمحاسبة مطلقي النار

مئات الإسرائيليين يتظاهرون ضد نتنياهو

"الحياة الجديدة":

قادة ورؤساء دول: حل الدولتين أساس الاستقرار في الشرق الأوسط

الرجوب: لدى فتح قرار استراتيجي لإنجاز المصالحة

مسؤولون: خطاب الرئيس أمام الجمعية العامة استراتيجية عمل وخريطة طريق للمرحلة المقبلة

افتتاح شارع فلسطين في قلب العاصمة كوالالمبور

فاجعة "دير العسل الفوقا": مصرع ستة من عائلة الشوامرة داخل حفرة امتصاص

7 وفيات و290 اصابة جديدة بكورونا و521 حالة تعاف

اصابات برصاص الاحتلال ومستوطنيه في كفر قدوم وقصرة وبيت أمر

"الأيام":

فاجعة "دير العسل الفوقا": وفاة ستة مواطنين غرقا نتيجة انهيار حفرة امتصاصية في القرية

الوباء: وفاة سبعة مواطنين و290 اصابة.. نسبة الوفيات ترتفع لأول مرة لتبلغ 0.7%

الرجوب: لدى فتح قرار استراتيجي لإنجاز مصالحة وطنية ترتكز على شراكة الجميع

مواجهات في بيت أمر وقصرة وكفر قدوم خلال التصدي لجيش الاحتلال والمستوطنين

قادة ورؤساء دول في العالم يؤكدون: حل الدولتين أساس الاستقرار في المنطقة

آلاف الاسرائيليين يتظاهرون ضد نتنياهو للأسبوع الـ14 على التوالي