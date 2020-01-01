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جمهورية التشيك تقرر شراء أنظمة دفاع جوي إسرائيلية

الأحد 27 سبتمبر 2020 09:32 ص / بتوقيت القدس +2GMT
جمهورية التشيك تقرر شراء أنظمة دفاع جوي إسرائيلية



القدس المحتلة / سما /

أعلنت إسرائيل أنها تعتزم بيع جمهورية التشيك نظام الدفاع الجوي سبايدر، الذي تنتجه شركة رافائيل، حسبما أفادت وزارة الدفاع الإسرائيلية.

وقال وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس: "نشكر الحكومة التشيكية على شراكتهم وعلى قرار تزويد قواتها المسلحة بأنظمة الدفاع الجوي الإسرائيلية. هذه خطوة مهمة أخرى في تعزيز العلاقات الأمنية بين بلدين، وهذا أيضًا نبأ عظيم لصناعة الدفاع الإسرائيلية في هذه الفترة الصعبة".

SPYDER  هو نظام صواريخ أرض-جو سريع الاستجابة يتصدى لمجموعة متنوعة من التهديدات المحمولة جواً، بما في ذلك المروحيات والطائرات المسيرة.

تم تجهيز سبايدر أيضًا بنظام رادار  Elta.

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