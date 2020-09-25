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داعية إماراتي يربط التطبيع مع إسرائيل بعلامات الساعة

الأحد 27 سبتمبر 2020 08:40 ص / بتوقيت القدس +2GMT
داعية إماراتي يربط التطبيع مع إسرائيل بعلامات الساعة



القدس المحتلة / سما /

نشر الداعية الإماراتي من أصل أردني وسيم يوسف، تغريدة جديدة على "تويتر" تتعلق بقضية التطبيع العربي مع إسرائيل.

وأشار يوسف في تغريدته، إلى أن رفض التطبيع هو من علامات الساعة، قائلا: "من أشراط الساعة انقلاب الموازين، من يريد السلام (متخاذل) ومن يرد (الدمار) شجاع، من يريد الأمان لوطنه (عميل) ومن يريد (الفتنة) مناضل، من يريد التعايش مع الأديان (مرتد) ومن يريد الطائفية (مجاهد)، من يريد الوسطية (منافق) ومن يريد التشدد (ثابت)".

من جهته، أشاد الناطق باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي بتغريدة يوسف، وكتب: "نسأل الله سبحانه الثبات على الحق".

ووقعت الإمارات والبحرين اتفاقية لتطبيع العلاقات مع إسرائيل في الـ15 من الشهر الجاري، في البيت الأبيض بواشنطن برعاية الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

المصدر: "سبوتنيك 

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