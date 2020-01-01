القدس: مقتل الحاج نادر سلايمة باطلاق نار خلال شجار عائلي

القدس المحتلة / سما /

اسفر شجار عنيف في الزعيم بضواحي القدس عن مقتل الحاج نادر محمد سلايمة في الخمسينات من عمره جراء رصاصة طائشة اثناء تواجده في مدخل البيت، فيما اصيب عدة اشخاص في نفس الشجار.

هذا ووقع شجار كبير في البلدة بين عائلتين، وقد استخدم المتشاجرون الأسلحة والألعاب النارية، لدرجة ان الرصاص وصل احياء عربية في الطور والعيساوية.

وقد ناشد سكان كثيرون التدخل الفوري لوقف النزاع والشجار، قبل وقوع الجريمة، لكن بسبب الأجواء المشحونة لم يكن هناك اي سيطرة، لا سيما ان البلدة تشهد اجواء متوترة وغير مريحة.

وجاء في بيان صادر من البلدة:"الضحية نادر السلايمة من رواد المسجد الأقصى المبارك وهو ضحية الشجار الدامي الذي وقع في قرية الزعيم شرق القدس بين عائلتين وقُتل لوجوده في محله هناك. هو ضحية يدنا السهلة على الزناد وإستخدام السلاح الناري في شجاراتنا الفارغة.بِتنا نعيش في غابة ورضينا أن نكون مسعورين ونسيء لنا...عظم الله أجرنا فالقاتل والمقتول من دم واحد.لكن القاتل ليس منا؛ والذي يرفع سلاحه بوجه أخيه وجاره وإبن مدينته وبلده ليس منا، إنبذوا القتلة وأوقفوا شلال الدماء ونزيف الأخلاق".