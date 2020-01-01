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كتلة هوائية حارة تبدأ اليوم ويزداد تأثيرها الايام المُقبلة

الأحد 27 سبتمبر 2020 08:02 ص / بتوقيت القدس +2GMT
كتلة هوائية حارة تبدأ اليوم ويزداد تأثيرها الايام المُقبلة



رام الله / سما /

يبدأ تأثير الكتلة الهوائية شديدة الحرارة على البلاد اليوم الاحد، ليصبح الجو حارا نسبياً في المناطق الجبلية حاراً الى شديد الحرارة في بقية المناطق ، حيث يطرأ ارتفاع ملموس على درجات الحرارة لتصبح أعلى معدلها السنوي العام بحدود 3 درجات مئوية، والرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج .

هذه الليلة يكون الجو معتدلا في المناطق الجبلية حارا نسبيا في بقية المناطق والرياح شمالية غربية الى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

وغدا الاثنين، يتعمق تأثير الكتلة الهوائية شديدة الحرارة على البلاد حيث يطرأ ارتفاع ملموس آخر على درجات الحرارة ليصبح الجو شديد الحرارة في معظم المناطق، ودرجات الحرارة أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 7 درجات مئوية، والرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج  .

والثلاثاء، يستمر تأثير الكتلة شديدة الحرارة على البلاد ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة مع بقاء الجو شديد الحرارة في معظم المناطق، ودرجات الحرارة تبقى أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 5 درجات مئوية، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج .

والأربعاء، يتراجع تأثير الكتلة الحارة على البلاد ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة مع بقاء الجو حارا نسبيا في معظم المناطق وحار في الاغوار، ودرجات الحرارة تبقى أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 3 درجات مئوية، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج .

هذا وتحذر دائرة الأرصاد الجوية المواطنين من التعرض لأشعة الشمس المباشرة لفترة طويلة خاصة أثناء ساعات الذروة ما بين الساعة الحادية عشره والساعة الرابعة عصراً، وخطر إشعال النار في المناطق التي تكثر فيها الأعشاب الجافة.

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