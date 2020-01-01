شاهد: جندي إسرائيلي يعلق علم دولة فلسطين في غرفته

القدس المحتلة / سما /

علق جنود الجيش الإسرائيلي علم فلسطين أثناء خدمتهم في غرفتهم في القاعدة العسكرية، وقاموا بتوثيق وضع العلم في مقطع فيديو.

وبحسب ما نشر موقع "0404" على إثر ذلك تم تسريح الجندي الذي وضع علم فلسطين في غرفته من الخدمة، بعد تحميله الفيديو على تطبيق التواصل الاجتماعي "Tik-Tuk" وأبدى اعتزازه بهذا الفعل.

كما تظهر مقاطع الفيديو في صفحة "التيك توك" لذلك الجندي السابق انتهاكه للأوامر والضوابط العسكرية في قاعدته، وقيامه بسلوك غير عادي مع الأسلحة - سلوك لا يشبه الجندي في الجيش الإسرائيلي، على حد وصف الموقع العبري.

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي: "هذا تصرف غير متوقع من جنود الجيش الإسرائيلي. تم تشديد الإجراءات من قادة الكتائب العسكرية في الجيش. ولن يتم تحميل الفيديو أثناء الخدمة العسكرية للجنود".

وأضاف أنه تم إطلاق سراح جميع الجنود الذين ظهروا في الفيديو المذكور.