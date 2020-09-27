  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

جامعة الأقصى تُصدر إعلاناً بخصوص الدوام الجزئي المحدود لتقديم الخدمات الضرورية للطلبة

السبت 26 سبتمبر 2020 10:26 م / بتوقيت القدس +2GMT
جامعة الأقصى تُصدر إعلاناً بخصوص الدوام الجزئي المحدود لتقديم الخدمات الضرورية للطلبة



غزة / سما /

أعلنت جامعة الأقصى، عن بدء الدوام الجزئي المحدود في فروعها الرئيسية لإنجاز المعاملات الضرورية للطلبة والخريجين (القبول والتسجيل، والدائرة المالية، وعمادة شؤون الطلبة، وعمادة الدراسات العليا).

يأتي ذلك، بهدف تقديم الخدمات الأساسية للطلبة، وذلك مع الأخذ بالاعتبار التزام الطلبة بكل التعليمات الصادرة عن وزارة الصحة والجهات المختصة، بشأن استخدام الكمامة، والتباعد، وعدم المصافحة، وغير ذلك.

وشددت الجامعة على ضرورة مغادرة الجامعة، فور الانتهاء من الحصول على الخدمة، فيما ستعمل الجامعة على الأخذ بكل الاحتياطات اللازمة؛ لضمان صحة وسلامة الطلبة المراجعين.

ويبدأ الدوام الطارئ من الساعة التاسعة صباحًا، وحتى الثانية ظهرًا، اعتبارًا من يوم غد الأحد 27/9/2020م طيلة أيام الأسبوع باستثناء يومي الجمعة والسبت.
 

#جامعة الاقصى #غزة #فيروس كورونا

الأكثر قراءة اليوم

تفاصيل "خريطة فلسطين" التي عرضها محمد بن سلمان على الرئيس عباس

سبت سوداني حاسم : هل سقط التطبيع مع إسرائيل ؟

ارتفاع اسعار العملات

حماس: الحوارات مع حركة فتح ما زالت مفتوحة.. ولا يوجد أي اتفاقات حقيقية

وزارة الصحة : تسجيل حالة وفاة و67 إصابة بكورونا في غزة

وفد حركة فتح يلتقي مشعل وأعضاء من المكتب السياسي لحماس في الدوحة

الفنان يحيى حوى مصاب بكورونا ويرقد بـ"العناية"

الأخبار الرئيسية

غزة

شاهد.. اللواء أبو نعيم: لن نتمكن من العودة للحياة الطبيعية دون الالتزام بإجراءات الوقاية والسلامة

56

هآرتس : إلى أي درجة يستعد نتنياهو لبيع حياة الإسرائيليين مقابل لحظة حكم؟

مزهر

عن أي انتخابات يتحدثون.. الشعبية: المحاصصة بين حركتي فتح و حماس لن تنهي الوضع المأساوي

تعقيبا على استشهاد الصيادين.. حماس للجيش المصري: لا يوجد أي مبرر لتكرار هذا التعامل العنيف

داخلية غزة: نُجري ترتيبات تسلّم جثماني الشهيدين "زعزوع" من الجانب المصري