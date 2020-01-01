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الشرطة تفض 7 حفلات زفاف وتحرر 62 مخالفة في جنين

السبت 26 سبتمبر 2020 09:49 م / بتوقيت القدس +2GMT
الشرطة تفض 7 حفلات زفاف وتحرر 62 مخالفة في جنين



رام الله / سما /

 فضّت الشرطة بمساندة الأجهزة الأمنية 7 تجمعات لحفلات زفاف في جنين، واغلقت 6 قاعات للافراح، وحررت 62 مخالفة، لمخالفتها التعليمات الصادرة من قبل الحكومة بمنع التجمّعات وإقامة الأعراس، للحد من انتشار فيروس كورونا.

وذكرت إدارة العلاقات العامة والإعلام في الشرطة، أنه وبعد ورود معلومات لغرفة عمليات شرطة المحافظة حول إقامة 7 حفلات زفافٍ 6 منها داخل قاعات للافراح والسابعة داخل ساحة عامة في عدد من بلدات المحافظة، تحركت قوة من الشرطة تساندها الأجهزة الأمنية إلى مكان إقامة الحفلات وعملت على فضها وتفريق المشاركين فيها حسب الاصول واتخاذ الاجراءات القانونية بحق اصحاب القاعات.  

وفي سياق متصل، حررت شرطة المحافظة 62 مخالفة لعدد من المحال والمنشآت والأفراد لعدم الإلتزام بإجراءات السلامة العامة وارتداء الكمامات.

#الشرطة #فيروس كورونا

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